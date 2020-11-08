احدث الأخبار

“سناب شات” يواكب “إنستغرام” و”تيك توك”.. ويكشف عن ميزة جديدة
أبرز المواد
 شاهد.. علماء يكتشفون “كوكب الجحيم”.. مطر من صخور ومحيطات من حمم بركانية
أبرز المواد
 دراسة تتنبأ بـ”زمن ما بعد كورونا”: زواج أقل وعزوبية أطول
أبرز المواد
 الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟
أبرز المواد
 ألمانيا تسمح للمخابرات بالاطّلاع على المحادثات المشفّرة
أبرز المواد
 تطبيق Fliktu .. مزايا رائعة لمشاركة الروابط والمحتوى بضغطة زر
أبرز المواد
 هيئة الزكاة: ضبط 22.68 ألف مخالفة لضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام
أبرز المواد
 للوقاية من هشاشة العظام.. أطعمة تناولها وأخرى تجنبها
أبرز المواد
 الأسبوع الحادي عشر.. “التعليم” تعلن جداول دروس الحصص اليومية بجميع المراحل
أبرز المواد
 1.3 تريليون ريال ديون الشركات المدرجة بنهاية الربع الثاني .. 20.9 % من أصولها
أبرز المواد
 متى يحق للمحلات التجارية رفض إرجاع المشتريات؟
أبرز المواد
 إلزام المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة للأطفال
أبرز المواد
“سناب شات” يواكب “إنستغرام” و”تيك توك”.. ويكشف عن ميزة جديدة

“سناب شات” يواكب “إنستغرام” و”تيك توك”.. ويكشف عن ميزة جديدة

أبرز المواد
شاهد.. علماء يكتشفون “كوكب الجحيم”.. مطر من صخور ومحيطات من حمم بركانية

شاهد.. علماء يكتشفون “كوكب الجحيم”.. مطر من صخور ومحيطات من حمم بركانية

أبرز المواد
دراسة تتنبأ بـ”زمن ما بعد كورونا”: زواج أقل وعزوبية أطول

دراسة تتنبأ بـ”زمن ما بعد كورونا”: زواج أقل وعزوبية أطول

أبرز المواد
الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟

الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟

أبرز المواد

دراسة تتنبأ بـ”زمن ما بعد كورونا”: زواج أقل وعزوبية أطول

دراسة تتنبأ بـ”زمن ما بعد كورونا”: زواج أقل وعزوبية أطول
http://almnatiq.net/?p=919166
المناطق - الرياض

يتوقع خبراء أن تؤدي التداعيات النفسية لفيروس كورونا المستجد إلى انخفاض معدلات المواليد، وأن تجعل فترة العزوبية أطول.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن خبراء من الولايات المتحدة راجعوا 90 دراسة لمساعدتهم على التنبؤ بزمن “ما بعد كورونا” وكيف يمكن لـ”كوفيد-19″ أن يغير السلوكيات الاجتماعية.

وتوقعوا أن تنخفض حالات الحمل المخطط لها استجابة للأزمة الصحية العالمية، حيث سيؤجل الناس الزواج والذرية، مما سيؤدي إلى تقلص عدد سكان بعض الدول.

وسيكون للانخفاض في معدلات المواليد آثار عدة على المجتمع والاقتصاد، حيث سيؤثر على فرص العمل ودعم المسنين.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي “التقسيم غير المتكافئ” للعمل المنزلي الإضافي الناتج عن الحجر الصحي إلى ارتفاع عدم المساواة بين الجنسين.

كما حذرت النتائج من أن “الأزواج المحتملين” الذين تعارفوا عبر الشبكات الاجتماعية خلال فترة الإغلاق “قد يجدون أنفسهم محبطين عندما يلتقون أخيرا في العالم الواقعي”.

وقد يكون هذا الأمر أيضا من أسباب بقاء الأشخاص عازبين لفترة أطول.

وقال مؤلف البحث وعالم النفس مارتي هاسيلتون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: “ستكون العواقب النفسية والاجتماعية والمجتمعية لكورونا طويلة الأمد للغاية”.

وأضاف: “كلما طال أمد كورونا بيننا، كلما ازدادت سلوكاتنا تأثرا”.

وخلص فريق الباحثين إلى أن “الوباء أصبح تجربة اجتماعية عالمية” لم تنته نتائجها بعد.

روابط ذات صلة

“سناب شات” يواكب “إنستغرام” و”تيك توك”.. ويكشف عن ميزة جديدة

“سناب شات” يواكب “إنستغرام” و”تيك توك”.. ويكشف عن ميزة جديدة
شاهد.. علماء يكتشفون “كوكب الجحيم”.. مطر من صخور ومحيطات من حمم بركانية

شاهد.. علماء يكتشفون “كوكب الجحيم”.. مطر من صخور ومحيطات من حمم بركانية
الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟

الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*