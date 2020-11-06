روسيا تسجل عددا قياسيا للإصابات الجديدة بكورونا

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سجلت روسيا اليوم الجمعة عدداً قياسياً لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 20582 إصابة بينها 6253 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى مليون و733440 إصابة.

كما أعلنت السلطات وفاة 378 لأسباب لها علاقة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليقفز العدد الرسمي للوفيات إلى 29887.