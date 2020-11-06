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تقنية تبوك تكرم خريجيها الحاصلين على جائزة مؤسسة التدريب التقني للتفوق العلمي

تقنية تبوك تكرم خريجيها الحاصلين على جائزة مؤسسة التدريب التقني للتفوق العلمي
http://almnatiq.net/?p=919195
المناطق- تبوك:

كرمت عمادة الكلية التقنية بمنطقة تبوك ممثلة بقسم التوجيه والإرشاد متدربيها الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني للتفوق العلمي.
وأكد عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي أن تكريم المتدربين يلبي مطلبًا تربويًّا ونفسيًّا وأسريًّا ومجتمعيًّا مشيرًا أن التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد وستحرص الكلية دائمًا على تكريم المتفوقين في كل فصل تدريبي لبث روح الإبداع والتنافس بين المتدربين.
مما يذكر أن عدد المتدربين “الخريجين” الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة 4 متدربين كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين المحتفى بهم 35 متدربًا توزعوا على 12 تخصصًا.

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