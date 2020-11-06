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وكالة الأراضي بوزارة الشؤون البلدية تقف على المشروعات التنموية الخدمية بتبوك

وكالة الأراضي بوزارة الشؤون البلدية تقف على المشروعات التنموية الخدمية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=919196
المناطق- تبوك:

التقى المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي أمس أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي الغامدي واطلع على المشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة بالمنطقة الذي على إثرة عُقد اجتماع اشتمل على عرضٍ لبرامج ومشاريع أمانة تبوك بحضور كل من مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل بن عطاالله المسعودي ووكلاء الأمانة المساعدين .
واستُمِعَ خلال الاجتماع لشرح مفصل عن التخطيط الإستراتيجي لمنطقة تبوك والتطور التاريخي للمنطقة والخطة التنفيذية للمشاريع البلدية على مدى الخمس السنوات القادمة والدعم المطلوب للمشاريع ذات الأولوية بعدها نُوقشت أعمال الأمانة والبلديات التابعة لها والسبل الكفيلة بتطوير أداء العمل في بلديات بالمنطقة كافة إضافة إلى مناقشة العقبات التي تعيق أعمال الأمانة والعمل على حلها.
من جهة أخرى وقف الدكتور الحازمي على عدد من مشروعات ومبادرات أمانة المنطقة بمدينة تبوك مستهلاً جولته بزيارة مشاريع المنطقة والاطلاع على مخططاتها ميدانياً بدءًا من المنطقة التاريخية وجادة الأمير فهد بن سلطان وصولاً الى مخطط المصيف والقادسية وغيرها من المواقع مستمعا إلى شرح مفصل عن تلك المشاريع ومتطلباتها ونسب الإنجاز فيها وفي نهاية الزيارة ثمن الدكتور الحازمي الجهود التي يبذلها أمين منطقة تبوك ومنسوبو الأمانة وما يقدم من خدمات تصب في مصلحة الوطن والمواطن معرباً عن سعادته وشكره للجميع حاثّا على بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم للأعمال تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة التي تصب في النهاية في خدمة المواطنين والمقيمين.
إلى ذلك قام المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بزيارة لبلدية محافظة أملج يرافقه أمين منطقة تبوك ومدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة اطلع خلالها على سير المشاريع القائمة بها واستمع من رئيس البلدية المهندس عودة بن خلف العنزي عن احتياجات البلدية والمراكز التابعة لها ومنجزات البلدية وتطور المشاريع بها وفي نهاية الزيارة تمنى الدكتور الحازمي التوفيق للجميع داعيا منسوبيها إلى مضاعفة الجهد لخدمة الوطن والمواطن مشيداً بما شاهده من تطور في مرافق وخدمات البلدية بالمحافظة مسجلاً إعجابه بما وصلت إليه بلدية أملج من منجزات خدمية وتنموية.

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