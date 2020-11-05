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أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14 الاربعاء المقبل

أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14 الاربعاء المقبل

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أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14 الاربعاء المقبل

أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14 الاربعاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=919228
جازان - فضة عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع ، حفل تسليم الجائزة في دورتها الرابعة عشرة وذلك مساء الأربعاء المقبل في الحادي عشر من نوفمبر القادم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، وعددا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

وأعرب أمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع الدكتور ابراهيم بن محمد أبوهادي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ودعمه المتواصل للجائزة، ورعايته الدائمة لشباب وشابات المنطقة ورجالاتها، الذي تفانوا وأبدعوا في العديد من المجالات؛ خدمةً للوطن ولمجتمعاتهم.

وأوضح “ ابوهادي ” أن الجائزة حققت العديد من المنجزات بإيجاد وخلق بيئة تنافسية بين أفراد المجتمع، إلى جانب إسهامها في نشر ثقافة التميز، مؤكداً أن الجائزة قد انطلقت في غاياتها وأهدافها للاعتراف بتميز الناجحين والمبدعين من أبناء المنطقة؛ تحفيزاً وتقديراً لنجاحاتهم. وقال: “حرصنا في جائزة جازان للتفوق والإبداع وفي ظل توجيهات أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواكبة التوجه الوطني الرامي لتعزيز التنمية المستدامة عبر الاهتمام بالعنصر البشري، بنشر روح الإبداع والإتقان؛ لتكون الأجيال قادرة على مواصلة البناء والمنافسة”.

وأشاد ” أبوهادي” بجهود أعضاء مجلس أمناء الجائزة وأعضاء مجلس إدارتها، منوهاً بالعطاء الكبير الذي منحوه للجائزة طيلة مسيرتها، عبر تحديث وتطوير مجالات الجائزة وآليات الترشح لها، واعتماد أعلى معايير التقييم، موجهاً بالغ شكره لجميع الأعضاء واللجان العاملة. وقدّم خالص التهنئة للفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الرابعة عشرة، متمنياً لهم مواصلة تحقيق النجاحات المتميزة في حياتهم العلمية والإبداعية.

 

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