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أمانة الشرقية: 947 جولة رقابية تسفر عن رصد 22 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية: 947 جولة رقابية تسفر عن رصد 22 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا على الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة الشرقية: 947 جولة رقابية تسفر عن رصد 22 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية: 947 جولة رقابية تسفر عن رصد 22 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا على الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=919238
المناطق - الدمام

رصَدت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الخميس 19/3/1442هـ، (22) مخالفة، سُجِّلت منها (14) مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس ” كوفيد19″، و (6) مخالفات للتكدس في الأسواق التجارية، ومخالفتان للتكدس بمساكن العمالة.

جاء ذلك من خلال (947) جولة رقابية صحية قامت بها الأمانة، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، فيما رفعت (7469) طن من النفايات، وإزالة (4125) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9429) فرد من الكوادر البشرية بالنظافة، في حين تم غسل وتعقيم وتطهير (761) موقعاً، باستخدام (148761) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (476) من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وتسعى الأمانة ومنذ بدء الجائحة إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى مستويات التعقيم والتطهير لحماية المجتمع بما فيه، إضافة الى تقديم الخدمات لمستفيديها ومعالجة بلاغاتهم الواردة عبر مركز البلاغات (940) وفق الخطة التي وضعتها لتحقيق هدفها العام من إنجازاتها اليومية من أجل سلامة الجميع.

 

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