احدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على مسؤولين وكيان اقتصادي تركي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: 947 جولة رقابية تسفر عن رصد 22 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا على الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 الصحة : تسجيل (436) حالة مؤكدة وتعافي (465) حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 سباق البيت الأبيض.. لماذا يستغرق فرز الأصوات كل هذه المدة؟
أبرز المواد
 أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14 الاربعاء المقبل
منطقة جازان
 جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 فرع وزارة البيئة بالقصيم يضبط 20 طناً من الحطب المحلي
منطقة القصيم
 حرس الحدود يخلي بحاراً هندياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
أبرز المواد
 البدير في خطبة الجمعة : التائب من الذنب كمن لا ذنب له فستدركوا الأوقات قبل الفوات ان وعد الله لآت
أبرز المواد
 بن حميد في خطبة الجمعة : القيم والأخلاق ركيزة من ركائز البناء الإنساني
أبرز المواد
 الإطاحة بمواطن ثلاثيني بتهمة السطو على المحلات التجارية في الرياض
أبرز المواد
 الهند تسجل 47638 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على مسؤولين وكيان اقتصادي تركي

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على مسؤولين وكيان اقتصادي تركي

أبرز المواد
أمانة الشرقية: 947 جولة رقابية تسفر عن رصد 22 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية: 947 جولة رقابية تسفر عن رصد 22 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا على الأسواق والمراكز التجارية

المنطقة الشرقية
الصحة : تسجيل (436) حالة مؤكدة وتعافي (465) حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

الصحة : تسجيل (436) حالة مؤكدة وتعافي (465) حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

أبرز المواد
سباق البيت الأبيض.. لماذا يستغرق فرز الأصوات كل هذه المدة؟

سباق البيت الأبيض.. لماذا يستغرق فرز الأصوات كل هذه المدة؟

أبرز المواد

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على مسؤولين وكيان اقتصادي تركي

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على مسؤولين وكيان اقتصادي تركي
http://almnatiq.net/?p=919245
المناطق - وكالات

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على مسؤولين تركيين وكيان اقتصادي، بسبب التنقيب غير القانوني.

وكانت تركيا قد قررت في وقت سابق تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط.

يذكر أن تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز شرق المتوسط. ونشب النزاع في أغسطس الماضي عندما أرسلت تركيا “أوروتش ريس” إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالأحقية فيها.

 

وقالت اليونان، في وقت سابق إن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي يمثل “تصعيدا كبيرا”، و”تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة”.

وكانت أنقرة قد سحبت “أوروتش ريس” الشهر الماضي لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي سعت قبرص خلالها لفرض عقوبات على تركيا، غير أنها أعادتها هذا الشهر مما أثار رد فعل غاضباً من اليونان وفرنسا وألمانيا.

وبعد القمة، أعلن الاتحاد أنه سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها بالمنطقة، في خطوة قالت السلطات التركية إنها ستزيد التوتر في العلاقات بينها وبين التكتل، معتبرة أن عملياتها تُجرى داخل الجرف القاري الخاص بها.

روابط ذات صلة

الصحة : تسجيل (436) حالة مؤكدة وتعافي (465) حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

الصحة : تسجيل (436) حالة مؤكدة وتعافي (465) حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية
سباق البيت الأبيض.. لماذا يستغرق فرز الأصوات كل هذه المدة؟

سباق البيت الأبيض.. لماذا يستغرق فرز الأصوات كل هذه المدة؟
جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*