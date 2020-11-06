احدث الأخبار

حملة ترمب تؤكد أن “هذه الانتخابات لم تنته بعد”
أبرز المواد
 اعتدال الأجواء ينعش متاجر لوازم الرحلات بتبوك
منطقة تبوك
 محافظ أملج يستقبل سفير المالديف
منطقة تبوك
 وزارة النقل تنجز العديد من أعمالها خلال شهر أكتوبر بهدف تعزيز مستوى الجودة والسلامة على الطرق
أبرز المواد
 بنك التنمية الاجتماعية : معالجة أكثر من 120 ألف طلب لعملاء التمويل الاجتماعي والعمل الحر عبر بوابة الجهات الحكومية الموحدة
منطقة الرياض
 بايدن يتقدم على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا.. ويقترب من البيت الأبيض
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في تركيا للتخفيف من آثار زلزال أزمير
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على مسؤولين وكيان اقتصادي تركي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: 947 جولة رقابية تسفر عن رصد 22 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا على الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 الصحة : تسجيل (436) حالة مؤكدة وتعافي (465) حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 سباق البيت الأبيض.. لماذا يستغرق فرز الأصوات كل هذه المدة؟
أبرز المواد
 أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14 الاربعاء المقبل
منطقة جازان
حملة ترمب تؤكد أن “هذه الانتخابات لم تنته بعد”

حملة ترمب تؤكد أن “هذه الانتخابات لم تنته بعد”

أبرز المواد
اعتدال الأجواء ينعش متاجر لوازم الرحلات بتبوك

اعتدال الأجواء ينعش متاجر لوازم الرحلات بتبوك

منطقة تبوك
محافظ أملج يستقبل سفير المالديف

محافظ أملج يستقبل سفير المالديف

منطقة تبوك
وزارة النقل تنجز العديد من أعمالها خلال شهر أكتوبر بهدف تعزيز مستوى الجودة والسلامة على الطرق

وزارة النقل تنجز العديد من أعمالها خلال شهر أكتوبر بهدف تعزيز مستوى الجودة والسلامة على الطرق

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في تركيا للتخفيف من آثار زلزال أزمير

خادم الحرمين الشريفين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في تركيا للتخفيف من آثار زلزال أزمير
http://almnatiq.net/?p=919248
المناطق - واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا مخلفًا أضرارا مادية بالغة بولاية أزمير التركية.
ويأتي ذلك انطلاقًا من حرصه -أيّده الله- على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن.

روابط ذات صلة

حملة ترمب تؤكد أن “هذه الانتخابات لم تنته بعد”

حملة ترمب تؤكد أن “هذه الانتخابات لم تنته بعد”
وزارة النقل تنجز العديد من أعمالها خلال شهر أكتوبر بهدف تعزيز مستوى الجودة والسلامة على الطرق

وزارة النقل تنجز العديد من أعمالها خلال شهر أكتوبر بهدف تعزيز مستوى الجودة والسلامة على الطرق
بايدن يتقدم على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا.. ويقترب من البيت الأبيض

بايدن يتقدم على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا.. ويقترب من البيت الأبيض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*