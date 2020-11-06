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وزارة النقل تنجز العديد من أعمالها خلال شهر أكتوبر بهدف تعزيز مستوى الجودة والسلامة على الطرق

وزارة النقل تنجز العديد من أعمالها خلال شهر أكتوبر بهدف تعزيز مستوى الجودة والسلامة على الطرق

أبرز المواد

وزارة النقل تنجز العديد من أعمالها خلال شهر أكتوبر بهدف تعزيز مستوى الجودة والسلامة على الطرق

وزارة النقل تنجز العديد من أعمالها خلال شهر أكتوبر بهدف تعزيز مستوى الجودة والسلامة على الطرق
http://almnatiq.net/?p=919257
المناطق - واس

قامت وزارة النقل خلال شهر اكتوبر الماضي لعام 2020م، بعدد من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في كافة مناطق المملكة، للمساهمة في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها، من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناء على العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات، إضافة إلى رفع مستوى الطرق الترابية وصيانتها.
وقامت الوزارة بالعديد من المشروعات المساهمة في رفع مستوى السلامة على الطرق، من خلال تركيب وصيانة (803) لوحة من اللوحات التحذيرية والإرشادية، وإنجاز أكثر من (335) كيلومترًا من أعمال الطرق، التي شملت تنفيذ أعمال تركيب حواجز (دورانية)، وتنفيذ سياج للطرق، بالإضافة إلى العيون الأرضية (عيون القطط) في أكتاف الطرق، وتنفيذ أعمال دهانات الطرق، بالإضافة إلى أعمال الحواجز الخرسانية والمعدنية، وتحسين 4 تقاطعات.
كما قامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (10159) كيلومترًا، والانتهاء من نظافة مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(10835) موقعًا، كما تم مسح وتقييم الطرق الترابية بطول (7802) كيلو متراً، واستخدام كميات الاسفلت المكشوط بواقع (20977) موقع، وكشط وإعادة سفلتة لـ(3643) كم، وإزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بواقع (150788) متر مكعب، كما تم ردم مواقع الانجرافات بسبب الامطار بـ (228) موقعا ، وذلك ضمن أعمالها التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والوقائية.
وعلى صعيد مسح وتقييم الطرق، فقد أنهت الوزارة فحص وتقييم (75) جسرًا، كما قامت بحزمة من الأعمال على أكثر من 18 ألف كيلومترًا، وذلك من خلال مسح الأضرار بالأسطح الاسفلتية، وقياس معامل الوعورة العالمي للطرق، وقياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق، والمسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق .
وتأتي هذه الأعمال تعزيزًا لكفاءة التشغيل من خلال فحص الطرق وتحديد احتياجاتها، وعلى صعيد مشاريع الطرق، فقد قامت الوزارة بتنفيذ 11 مشروعا بطول 149 كم.
وتعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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