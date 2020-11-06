محافظ أملج يستقبل سفير المالديف

أملج - فايز السميري

استقبل محافظ محافظة أملج نايف بن كميخ المريخي بقاعة الضيافة في المحافظة اليوم سفير جمهورية المالديف لدى المملكة السيد محمد خليل والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة لمحافظة أملج يطلع خلالها على بعض المواقع السياحية والاثرية وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية في المجالات الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها محافظة أملج ، وفي نهاية اللقاء نقل ” المريخي ” للجميع تحيات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك ، وقدم محافظ أملج درعا تذكاريا لسعادة السفير المالديفي .

من جهته عبر السفير المالديفي لدى المملكة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك ، والى محافظ أملج على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات .