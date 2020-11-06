اعتدال الأجواء ينعش متاجر لوازم الرحلات بتبوك

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تشهد متاجر لوازم الرحلات والتخييم بمنطقة تبوك هذه الأيام حراكاً نشطاً ، لاسيما مع اعتدال الأجواء التي بدأت تميل للبرودة ومع اقتراب فصل الشتاء الذي يفضل فيه الأهالي الخروج للمناطق البرية والبحرية.

واعتادت المتاجر المتخصصة في مثل هذه الأوقات على توفير مختلف مستلزمات الرحلات من خيام وأدوات طهي ومصادر للطاقة التي تعتمد على الطاقة الشمسية ، إلى جانب وسائل التدفئة.

ومع اقتراب موسم الشتاء تتعدد منتجات تجهيز الرحلات وإبراز جديدها من حيث الفكرة والحجم والجودة ومرونة التخزين وخفة الوزن كالخيام وحقائب التخزين والجلسات الأرضية ومواقد النار والسواتر وأدوات إعداد الطعام.