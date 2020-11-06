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أمن القصيم يضبط عدم التجمعات الشبابية (بأم أثلة) للحد من انتشار كورونا

أمن القصيم يضبط عدم التجمعات الشبابية (بأم أثلة) للحد من انتشار كورونا

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أمن القصيم يضبط عدم التجمعات الشبابية (بأم أثلة) للحد من انتشار كورونا

أمن القصيم يضبط عدم التجمعات الشبابية (بأم أثلة) للحد من انتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=919274
المناطق - بريدة

ضاعفت الجهات الأمنية في القصيم من إجراءاتها الأمنية لضبط السلوك المجتمعي الرامي لمنع التجمعات في مختلف اشكاله لتضرب بتلك الأعمال الأمنية فيروس كورونا المستجد في مقتل وتحد من انتشاره وخطورته على أمن المجتمع، بمساندتها للفريق الطبي لمنع تفشي الوباء.

وباشرت الجهات الأمنية في القصيم تواجدها في أكثر من موقع ومن ضمنها موقع (أم أثلة) لمنع التجمع والتجمهر من قبل الشباب الذين يمارسون فيها هواية (التطعيس) في نهاية كل أسبوع.

وتُعد أم أثلة إحدى وجهات التطعيس الشهيرة في المملكة، والتي تتبع منطقة القصيم وتبعد عن محافظة المذنب بمسافة تقارب 20كم ، حيث تمتاز أم أثلة بكثبانها الرملية المذهلة التي تشكل تحدياً استثنائياً لعشاق رياضة التطعيس، والتي يصل ارتفاع بعضها إلى مئات الأمتار تستهوي الشباب من خلال التطعيس بسياراتهم رباعية الدفع في جو من الإثارة وروح المغامرة.

 

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