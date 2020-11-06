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أكثر من 300 متطوع و1200 ساعة تطوعية في فعالية الفرز البصري بجوامع مكة

أكثر من 300 متطوع و1200 ساعة تطوعية في فعالية الفرز البصري بجوامع مكة

منطقة مكة المكرمة

أكثر من 300 متطوع و1200 ساعة تطوعية في فعالية الفرز البصري بجوامع مكة

أكثر من 300 متطوع و1200 ساعة تطوعية في فعالية الفرز البصري بجوامع مكة
http://almnatiq.net/?p=919284
المناطق - واس

شارك أكثر من 300 متطوع من الكوادر الصحية في فعالية الفرز البصري لصلاة الجمعة في جوامع مكة المكرمة التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة .
ووصلت عدد الساعات التطوعية الي١٢٠٠ ساعة تطوعية حيث قام المتطوعون بالفرز البصري بأخذ درجة الحرارة بجهاز الأشعة تحت الحمراء كما قاموا بالتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع المصلين والتأكيد على لبس الكمامة وتعقيم اليدين قبل دخول المصلين إلى الجوامع .
واوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن فعالية الفرز البصري في الجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة شملت عدة جوامع منها جامع الراجحي وجامع عبدالقادر بن نصير وجامع الشريف وجامع معاذ بن جبل وجامع الشنقيطي ، لافتاً النظر إلى أن الهيئة تدعو المتطوعين المسجلين في قسم التطوع والذين يصل عددهم الي / ٣٠٠٠ / متطوع عن طريق الايميل بشكل اسبوعي ويتم اختيار عدد منهم للمشاركة في الفعالية.

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