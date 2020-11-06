السفير المالديفي يزور متحف المناخة بأملج وقصر الإمارة القديم

المناطق- أملج - فايز السميري:

قام السفير المالديفي لدى المملكة السيد محمد خليل بزيارة الى متحف المناخة التراثي بأملج حيث ديوانية المناخة التراثية التي تقع على مساحة ٨٠٠٠ متر مربع حيث أنشأها اللواء دكتور مساعد سلامه الفايدي رحمه الله عام ١٤٣٦ للهجرة وقدمها إهداء لأبناء وزوار محافظة أملج .

وكان في استقبالهم الاستاذ أحمد سلامه الفايدي والذي بدوره قام بشرح لمحتويات و مقتنيات المتحف لسعادة السفير المالديفي حيث يحتوي المتحف على صالونات استقبال تتسع لأكثر من ٥٠٠٠ شخص والمتحف يحتوي على بيت املج الحجري والقصر والمجلس الشعبي والجلسه الحجازيه والقوارب الشراعية والمتحف المعلق الذي يضم الآثار والمكتبة التاريخية والملابس والمفروشات وموروث املج الشعبي والسيارات القديمة وغيرها ، ويعتبر هذا المتحف مرجع تاريخي باملج.

بعد ذلك انتقل معالي السفير المالديفي الى زيارة قصر الإمارة القديم وكان في استقباله مدير مكتب السياحه بأملج احمد رحيمي العلاطي وشاهد المتحف البحري ومتحف المعاريض القديمه والمرسم ومقنيات تراثيه وصناعة السدو وغيرها .

من جهته أبدى سعادة سفير المالديف لدى المملكة السيد محمد خليل إعجابه بما شاهده ووصف هذا العمل بالإبداع والقائمين عليه بأهل دراية، معتبراً المتحف عملاً وطنياً بامتياز، وذكر أن هذا المتحف يجسد عمق العلاقات الاجتماعية وقال وجدت مقتنيات ذات بعد تاريخي وأعتقد أن ما شاهدته يعتبر كنزاً حقيقياً موثقاً بطريقة ممتازة وبعرض جيد نشكر القائمين على متحف المناخة وقصر الامارة القديم .

