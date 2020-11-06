احدث الأخبار

المستشار الاقتصادي لترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة
أبرز المواد
 السفير المالديفي يزور متحف المناخة بأملج وقصر الإمارة القديم
منطقة تبوك
 فرض منطقة حظر طيران فوق منزل جو بايدن
أبرز المواد
 أكثر من 300 متطوع و1200 ساعة تطوعية في فعالية الفرز البصري بجوامع مكة
منطقة مكة المكرمة
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن حملة تطوعية للتوعية بحمى الضنك بمحافظة عدن
أبرز المواد
 أمن القصيم يضبط عدم التجمعات الشبابية (بأم أثلة) للحد من انتشار كورونا
منطقة القصيم
 حملة ترمب تؤكد أن “هذه الانتخابات لم تنته بعد”
أبرز المواد
 اعتدال الأجواء ينعش متاجر لوازم الرحلات بتبوك
منطقة تبوك
 محافظ أملج يستقبل سفير المالديف
منطقة تبوك
 وزارة النقل تنجز العديد من أعمالها خلال شهر أكتوبر بهدف تعزيز مستوى الجودة والسلامة على الطرق
أبرز المواد
 بنك التنمية الاجتماعية : معالجة أكثر من 120 ألف طلب لعملاء التمويل الاجتماعي والعمل الحر عبر بوابة الجهات الحكومية الموحدة
منطقة الرياض
 بايدن يتقدم على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا.. ويقترب من البيت الأبيض
أبرز المواد
المستشار الاقتصادي لترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة

المستشار الاقتصادي لترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة

أبرز المواد
السفير المالديفي يزور متحف المناخة بأملج وقصر الإمارة القديم

السفير المالديفي يزور متحف المناخة بأملج وقصر الإمارة القديم

منطقة تبوك
فرض منطقة حظر طيران فوق منزل جو بايدن

فرض منطقة حظر طيران فوق منزل جو بايدن

أبرز المواد
أكثر من 300 متطوع و1200 ساعة تطوعية في فعالية الفرز البصري بجوامع مكة

أكثر من 300 متطوع و1200 ساعة تطوعية في فعالية الفرز البصري بجوامع مكة

منطقة مكة المكرمة

المستشار الاقتصادي لترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة

المستشار الاقتصادي لترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة
http://almnatiq.net/?p=919300

قال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة.

وتأتي تعليقات كودلو في وقت قلب فيه المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بنحو 7 آلاف صوت، الأمر الذي يؤهل للفوز بالرئاسة إن حافظ على هذا التقدم حتى انتهاء عد الأصوات.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” عن كودلو قوله، ردا على سؤال عما إذا كان اعتراف ترامب بالهزيمة ضروريا للحفاظ على استقرار الأسواق: “أعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة”.

وأضاف: “أعتقد أن الأسواق كانت هادئة ومرنة بشكل ملحوظ، وفي الواقع فإنها متفائلة إلى حد ما خلال الأشهر الستة الماضية”.

وتابع: “هذا بلد عظيم، هذه هي أعظم ديمقراطية في العالم، ونحن نلتزم بسيادة القانون وكذلك هذا الرئيس”.

ومضى يقول: “هناك بعض الأشياء التي يجب توضيحها، هذا ليس مجال خبرتي، سأترك هذا النقاش للحملة. لكن نعم، سنواصل العمل بسلام كما نفعل دائمًا”.

وأضاف أن الدول الأخرى ” أن تعلم ذلك، وأن تعرف أن أميركا هي أعظم ديمقراطية ونحن ملتزمون بسيادة القانون”.

من جانبها، علقت حملة جو بايدن على التقارير التي أفادت أن الرئيس ترامب ليس لديه خطط للتنازل عن الرئاسة في حال أظهرت النتائج هزيمته في السباق إلى البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم حملة بايدن، أندرو بيتس، في بيان “كما قلنا في 19 يوليو، سيقرر الشعب الأميركي نتيجة هذه الانتخابات. وحكومة الولايات المتحدة قادرة تمامًا على أخذ المتسللين خارج البيت الأبيض”.

روابط ذات صلة

فرض منطقة حظر طيران فوق منزل جو بايدن

فرض منطقة حظر طيران فوق منزل جو بايدن
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن حملة تطوعية للتوعية بحمى الضنك بمحافظة عدن

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن حملة تطوعية للتوعية بحمى الضنك بمحافظة عدن
حملة ترمب تؤكد أن “هذه الانتخابات لم تنته بعد”

حملة ترمب تؤكد أن “هذه الانتخابات لم تنته بعد”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*