احدث الأخبار

بعد انتشار مقطع فيديو له.. العميد المتقاعد: لهذا السبب فضلت العمل في الطهي
منطقة حائل
 مواد غذائية يمنع تناولها عند الإصابة بـ “كوفيد-19”
أبرز المواد
 روسيا.. انخفاض عدد السكان بـ387 ألف نسمة خلال 2020
أبرز المواد
 “تويتر” يعلق حساب مستشار ترامب السابق بعد دعوته إلى قطع رأس فاوتشي
أبرز المواد
 المستشار الاقتصادي لترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة
أبرز المواد
 السفير المالديفي يزور متحف المناخة بأملج وقصر الإمارة القديم
منطقة تبوك
 فرض منطقة حظر طيران فوق منزل جو بايدن
أبرز المواد
 أكثر من 300 متطوع و1200 ساعة تطوعية في فعالية الفرز البصري بجوامع مكة
منطقة مكة المكرمة
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن حملة تطوعية للتوعية بحمى الضنك بمحافظة عدن
أبرز المواد
 أمن القصيم يضبط عدم التجمعات الشبابية (بأم أثلة) للحد من انتشار كورونا
منطقة القصيم
 حملة ترمب تؤكد أن “هذه الانتخابات لم تنته بعد”
أبرز المواد
 اعتدال الأجواء ينعش متاجر لوازم الرحلات بتبوك
منطقة تبوك
بعد انتشار مقطع فيديو له.. العميد المتقاعد: لهذا السبب فضلت العمل في الطهي

بعد انتشار مقطع فيديو له.. العميد المتقاعد: لهذا السبب فضلت العمل في الطهي

منطقة حائل
مواد غذائية يمنع تناولها عند الإصابة بـ “كوفيد-19”

مواد غذائية يمنع تناولها عند الإصابة بـ “كوفيد-19”

أبرز المواد
روسيا.. انخفاض عدد السكان بـ387 ألف نسمة خلال 2020

روسيا.. انخفاض عدد السكان بـ387 ألف نسمة خلال 2020

أبرز المواد
“تويتر” يعلق حساب مستشار ترامب السابق بعد دعوته إلى قطع رأس فاوتشي

“تويتر” يعلق حساب مستشار ترامب السابق بعد دعوته إلى قطع رأس فاوتشي

أبرز المواد

“تويتر” يعلق حساب مستشار ترامب السابق بعد دعوته إلى قطع رأس فاوتشي

http://almnatiq.net/?p=919303

حظر “تويتر” حساب ستيف بانون، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، بعد أن دعا لقطع رأس الدكتور أنتوني فاوتشي ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، ورفع رأسيهما خارج البيت الأبيض.

وفي حديثه في البودكاست الخاص به “The War Room” الذي انتشر في شكل فيديو على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، قال بانون: “تبدأ فترة الولاية الثانية بإقالة راي، وإقالة فاوتشي … لا أريد فعلا أن أتقدم خطوة أبعد، لكن الرئيس طيب القلب ورجل طيب”.

وأضاف: “أود في الواقع أن أعود إلى العصور القديمة في تيودور إنجلترا. عندها كنت سأضع رأسيهما على الحراب وفي زاويتين من البيت الأبيض كتحذير للبيروقراطيين الفيدراليين”.

وقد حظر “تويتر” حساب Bannon’s War Room بشكل دائم، قائلا إنه أوقف حساب البودكاست لانتهاكه سياسته بشأن تمجيد العنف.

مقطع الفيديو لبانون كان في بث حي وبقي نحو 10 ساعات وتمت مشاهدته أكثر من 200 ألف مرة قبل أن تزيله “فيسبوك” في حين أوقفت “يوتيوب” الفيديو على منصتها على أساس أنه “يحرض على العنف”.

روابط ذات صلة

مواد غذائية يمنع تناولها عند الإصابة بـ “كوفيد-19”

مواد غذائية يمنع تناولها عند الإصابة بـ “كوفيد-19”
روسيا.. انخفاض عدد السكان بـ387 ألف نسمة خلال 2020

روسيا.. انخفاض عدد السكان بـ387 ألف نسمة خلال 2020
المستشار الاقتصادي لترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة

المستشار الاقتصادي لترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*