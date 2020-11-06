بعد انتشار مقطع فيديو له.. العميد المتقاعد: لهذا السبب فضلت العمل في الطهي

المناطق - حائل

كشف العميد المتقاعد عبدالله علي العامر، أسباب اتجاهه إلى مجال الطهي بعد انتهاء خدمته في قطاع الدفاع المدني بمنطقة حائل.

وأوضح، خلال حديثه لـ”العربية”، أنه فضَّل العمل في عالم الطهي وإدارة الأعمال ليكون قدوة للشباب والشابات المتقاعدين، مشيرًا إلى أنه يسعى لإثبات أن العطاء يتواصل الرغم من أي انتقادات اجتماعية قد يواجهها الإنسان.

وأشار العامر، الذي انتشر مقطع فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي وهو يقوم بالطهي بعد التقاعد، إلى أنه واجه انتقادات اجتماعية كبيرة، غير أن قناعاته بالعمل دفعته لمواصلة مشواره، مؤكدًا أن المجتمع بحاجة لتصحيح مفاهيمه، بما يُمكّن كل إنسان من ممارسة العمل الذي يحبه.

وذكر أن جميع المجالات مفتوحة للاستثمار في مختلف المجالات لتحقيق الذات بعيدًا عن الوظيفة، مبديًا استعداده التام لاستقبال الشباب وتدريبهم على مهارات الطهي المختلفة.