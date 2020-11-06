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الدفعة الثانية من معتمري الخارج يتوجهون إلى الحرم المكي لأداء العمرة

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الدفعة الثانية من معتمري الخارج يتوجهون إلى الحرم المكي لأداء العمرة

الدفعة الثانية من معتمري الخارج يتوجهون إلى الحرم المكي لأداء العمرة
http://almnatiq.net/?p=919316
المناطق - واس

توجهت الدفعة الثانية من المعتمرين القادمين من خارج المملكة اليوم إلى الحرم المكي الشريف استعدادا لبدء أداء مناسك العمرة بعد انتهاء المدة المحددة لهم في العزل الصحي الآمن، حيث بلغ عددهم ٨٩ معتمراً قادمين من جمهورية إندونيسيا، وسط تطبيق منظومة من الإجراءات الاحترازية و “البروتوكولات” الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.
ورفعت وزارة الحج و العمرة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث جندت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية، مع رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%.
وكانت أفواج معتمري الخارج قد بدأت في الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يوم الأحد الماضي، حيث تتضمن المرحلة الثالثة للعمرة، التي بدأت يوم 1 نوفمبر, السماح بالعمرة لـ 20 ألف شخص يومياً، وبالصلاة في المسجد الحرام لـ60 ألف مصلٍّ يومياً.

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