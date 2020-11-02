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حرس الحدود يخلي بحاراً هندياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

حرس الحدود يخلي بحاراً هندياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

محليات
أمير منطقة جازان يفتتح عدداً من المشروعات التنموية بأكثر من 300 مليون بمحافظة صبيا ومراكزها ..

أمير منطقة جازان يفتتح عدداً من المشروعات التنموية بأكثر من 300 مليون بمحافظة صبيا ومراكزها ..

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المسجلون في تطبيق اعتمرنا يقترب عددهم من مليونين بنهاية يوم الجمعة

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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=919319
المناطق - واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة, شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعددا من المنتزهات, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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