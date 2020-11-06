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أمير منطقة جازان يفتتح عدداً من المشروعات التنموية بأكثر من 300 مليون بمحافظة صبيا ومراكزها ..

منطقة جازان
المسجلون في تطبيق اعتمرنا يقترب عددهم من مليونين بنهاية يوم الجمعة

المسجلون في تطبيق اعتمرنا يقترب عددهم من مليونين بنهاية يوم الجمعة

أبرز المواد

المسجلون في تطبيق اعتمرنا يقترب عددهم من مليونين بنهاية يوم الجمعة

المسجلون في تطبيق اعتمرنا يقترب عددهم من مليونين بنهاية يوم الجمعة
http://almnatiq.net/?p=919324
المناطق - واس

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه ‏بنهاية أول جمعة منذ بدء المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة والزيارة تدريجيًا اقترب عدد المسجلين في تطبيق اعتمرنا من مليونين، بينما اقتربت أعداد المصلين في المسجد الحرام من ٩٠٠ ألف مصلٍّ.
وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ عدد طالبي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قرابة 132 ألفا أما المصلّون في الروضة الشريفة فقد قارب عددهم 83 ألفا.

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