المسجلون في تطبيق اعتمرنا يقترب عددهم من مليونين بنهاية يوم الجمعة

المناطق - واس

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه ‏بنهاية أول جمعة منذ بدء المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة والزيارة تدريجيًا اقترب عدد المسجلين في تطبيق اعتمرنا من مليونين، بينما اقتربت أعداد المصلين في المسجد الحرام من ٩٠٠ ألف مصلٍّ.

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ عدد طالبي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قرابة 132 ألفا أما المصلّون في الروضة الشريفة فقد قارب عددهم 83 ألفا.