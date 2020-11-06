احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يفتتح عدداً من المشروعات التنموية بأكثر من 300 مليون بمحافظة صبيا ومراكزها ..
منطقة جازان
 المسجلون في تطبيق اعتمرنا يقترب عددهم من مليونين بنهاية يوم الجمعة
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 الدفعة الثانية من معتمري الخارج يتوجهون إلى الحرم المكي لأداء العمرة
أبرز المواد
 بعد انتشار مقطع فيديو له.. العميد المتقاعد: لهذا السبب فضلت العمل في الطهي
منطقة حائل
 مواد غذائية يمنع تناولها عند الإصابة بـ “كوفيد-19”
أبرز المواد
 روسيا.. انخفاض عدد السكان بـ387 ألف نسمة خلال 2020
أبرز المواد
 “تويتر” يعلق حساب مستشار ترامب السابق بعد دعوته إلى قطع رأس فاوتشي
أبرز المواد
 المستشار الاقتصادي لترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة
أبرز المواد
 السفير المالديفي يزور متحف المناخة بأملج وقصر الإمارة القديم
منطقة تبوك
 فرض منطقة حظر طيران فوق منزل جو بايدن
أبرز المواد
 أكثر من 300 متطوع و1200 ساعة تطوعية في فعالية الفرز البصري بجوامع مكة
منطقة مكة المكرمة
أمير منطقة جازان يفتتح عدداً من المشروعات التنموية بأكثر من 300 مليون بمحافظة صبيا ومراكزها ..

أمير منطقة جازان يفتتح عدداً من المشروعات التنموية بأكثر من 300 مليون بمحافظة صبيا ومراكزها ..

منطقة جازان
المسجلون في تطبيق اعتمرنا يقترب عددهم من مليونين بنهاية يوم الجمعة

المسجلون في تطبيق اعتمرنا يقترب عددهم من مليونين بنهاية يوم الجمعة

أبرز المواد
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

منطقة الباحة
الدفعة الثانية من معتمري الخارج يتوجهون إلى الحرم المكي لأداء العمرة

الدفعة الثانية من معتمري الخارج يتوجهون إلى الحرم المكي لأداء العمرة

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يفتتح عدداً من المشروعات التنموية بأكثر من 300 مليون بمحافظة صبيا ومراكزها ..

أمير منطقة جازان يفتتح عدداً من المشروعات التنموية بأكثر من 300 مليون بمحافظة صبيا ومراكزها ..
http://almnatiq.net/?p=919329
المناطق - فضه عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم، بجولة تفقدية لمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، وذلك ضمن جولات سموه التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
وافتتح سموه خلال الجولة، المرحلة الأولى من مشروع كورنيش الواجهة البحرية بشاطئ مركز قوز الجعافرة التابع للمحافظة، وعدداً من المشروعات التنموية والخدمية في مجالات البلدية والطرق والتعليم والمياه بمحافظة صبيا بقيمة إجمالية بلغت “٣٠٦،٢١٩،٤١٣” ريالاً.
وتضمنت المشروعات التي افتتحها سموه خلال الحفلٍ الذي نظمته محافظة صبيا بهذه المناسبة، المرحلة الأولى من مشروع كورنيش قوز الجعافرة، و١٣ مشروعاً تعليمياً بمبلغ “٦٥،٧٦٨،٢٢٤” ريالاً، و١٤ مشروعاً بلدياً بمحافظة صبيا بقيمة “١٥٠،٩٣٠،٥٤٩” ريالاً، ومشروعات طرق بـ ” ٩٧،٤٥٧،٢٧٤” ريالاً.
كما شملت المشروعات التي افتتحها سمو أمير جازان عدداً من مشاريع الأنسنة وإنشاء حدائق وساحات وتحسين مداخل المحافظة والقرى التابعة لها بقيمة “٣٥،٧٣٤،٢٨١”ريالاً، و درء أخطار السيول بـ ١،٩٦٢،٧٨٦” ريالاً، و مشروعات إنشاء سوق تجاري وتسوير وتطوير وتنظيم مرافق بلدية بمبلغ” ١٥،٠٧٧٥،٦٦٨” ريالاً، ومشروعات بلدية بمركز قوز الجعافرة بمبلغ” ٢٨،٤٧٣،٢٠٠” ريال، ومشاريع بلدية العالية بقيمة” ٨،٦٧٥،٧٤٤” ريالاً، إضافة لمشروعات المياه بالمحافظة والقرى التابعة بقيمة” ٥٢،٣٧١،٦٩٥” ريالاً.
وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر أهمية المشروعات المُدشّنة، لاسيما وأنها مشروعات تزيد من الخدمات التنموية والسياحية لأهالي المنطقة وزوارها والمقيمين بها.
واستعرض سموه أهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة وغيرها من محافظات المنطقة من المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة، التي تحظى بدعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة، موجهاً مديري الجهات الحكومية والخدمية ورجال الأعمال والأهالي بمضاعفة الجهود والتعاون الجاد لتحقيق كل ما يخدم الجميع ويذلل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التنموية.
حضر الجولة وحفل التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ومحافظ صبيا منصور بن زيد الداود ورئيس مركز قوز الجعافرة محمد بن أحمد النعمي وعدد من المسؤولين.

روابط ذات صلة

أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14 الاربعاء المقبل

أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14 الاربعاء المقبل
تشغيل 31 عيادة أسنان بنظام الدوام الممتد بجازان

تشغيل 31 عيادة أسنان بنظام الدوام الممتد بجازان
بلدية الدرب تنشئ ملاعب للأحياء وصالة رياضية بأكثر من ٧ملايين ..

بلدية الدرب تنشئ ملاعب للأحياء وصالة رياضية بأكثر من ٧ملايين ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*