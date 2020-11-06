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ترامب يتعهد بمواصلة المعركة القانونية

ترامب يتعهد بمواصلة المعركة القانونية
http://almnatiq.net/?p=919349
المناطق - وكالات

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

ومن المتوقع أن يلقي بايدن خطابا مساء اليوم الجمعة في وقت ذروة المشاهدة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض “سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا”.

وأضاف “لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا”.

وتستمر عدد من الولايات في فرز وإحصاء الأصوات، فيما يترقب أن تعلن النتائج شبه النهائية بعد ساعات قليلة.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

في المقابل، يملك ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى 56 للوصول إلى 270 مقعدا.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية لوقف فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

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