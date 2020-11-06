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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.
http://almnatiq.net/?p=919355
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.
وقال الملك المفدى :” تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.
وقال سمو ولي العهد :” تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم وأُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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