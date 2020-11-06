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4 سعوديين يستعرضون اختراعهم خلال مؤتمر علم الأعصاب لخوذة ذكية تخدم مرضى الشلل التام

4 سعوديين يستعرضون اختراعهم خلال مؤتمر علم الأعصاب لخوذة ذكية تخدم مرضى الشلل التام

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4 سعوديين يستعرضون اختراعهم خلال مؤتمر علم الأعصاب لخوذة ذكية تخدم مرضى الشلل التام

4 سعوديين يستعرضون اختراعهم خلال مؤتمر علم الأعصاب لخوذة ذكية تخدم مرضى الشلل التام
http://almnatiq.net/?p=919358
المناطق - الرياض

نجح أربعة شباب سعوديين في اختراع جهاز على شكل خوذة ذكية تمكِّن مرضى الشلل التام الذين لا يستطيعون الكلام والحركة من التحكم في جميع الأجهزة عبر “الإنترنت”، وإرسال رسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إغلاق العينين.
وشهد المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب المنعقد عبر الاتصال المرئي الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أمس، أول عرض عام لاختراع الجهاز القابل للارتداء متعدد الاستخدامات لخدمة مرضى الأعصاب الذين يواجهون صعوبة في الحركة والكلام، حيث يقوم بقراءة موجات الدماغ وتحويلها إلى مهمات تُحدَّد عند الحاجة، عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي و”إنترنت” الأشياء في ملاءمة المهام المرغوب بها كما يمكن إرسال أوامر للتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين رئيس فريق BRAIN AI المهندس فيصل العتيبي أن الفكرة جديدة في تقنيتها التي لا تحتاج لتدخل جراحي وسهولة الارتداء مع الحرص على توفير الخوذة بسعر مناسب ورخيص ليستمتع بها ذوو الاحتياجات الخاصة والمهتمين في التقنية والألعاب، مشيراً إلى أنهم عرضوا فكرتهم في هاكاثون MIT للابتكار الصحي، وفازوا بالمركز الأول في مسار صحة العقل عام 2018م.
وأفاد أن الفكرة كانت عبارة عن التحكم في الأجهزة بواسطة موجات الدماغ، وتطورت لتشمل التحكم بالأجهزة المتصلة بـ”الإنترنت” القريبة والبعيدة، بالإضافة إلى التحكم بوسائل التواصل الاجتماعي.

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