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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.

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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=919364
المناطق - واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة, شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعددا من المنتزهات, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.

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