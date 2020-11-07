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موسكو ترد على تقارير “مرض بوتن وتنحيه”

موسكو ترد على تقارير “مرض بوتن وتنحيه”
http://almnatiq.net/?p=919365
المناطق - الرياض

علق الكرملين، الجمعة، على تقارير نشرتها صحف بريطانية بشأن إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بمرض الشلل الرعاش (باركنسون) واتجاهه للتنحي مطلع العام المقبل.

واستنكرت موسكو هذه التقارير مؤكدة أن ما ورد بها “غير صحيح”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة “صن” الذي يستند إلى تأكيدات الخبير السياسي الروسي فاليري سولوفي ونقلته صحف بريطانية أخرى “كاذب”.

وقال بيسكوف إن هذا “هراء مطلق. كل شيء على ما يرام بالنسبة للرئيس”.

كما رد المتحدث بالنفي عندما سئل عما إذا كان بوتن يعتزم التنحي في المستقبل القريب، كما أشار سولوفي.

ونسبت “صن” تقريرها إلى البروفيسور سولوفي، الذي قال قبل أيام لمحطة إذاعية في موسكو إن بوتن يتعرض لضغط من المحيطين به للتنحي بسبب مخاوف إزاء حالته الصحية.

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