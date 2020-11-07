الذهب يرتفع بفعل انخفاض الدولار مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية

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ارتفع الذهب اليوم الجمعة ويمضي على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر إذ انخفض الدولار بفعل الضبابية المحيطة بنتيجة الانتخابات الأمريكية، مع مراهنات على تلقي المعدن الأصفر الدعم بفعل استمرار تحفيز مدفوع بالجائحة وسياسة نقدية تيسيرية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1953.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1213 بتوقيت جرينتش. وقفزت الأسعار 2.4 بالمئة أمس الخميس، مما يجعلها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي 3.9 بالمئة وهو الأكبر للذهب منذ أواخر يوليو تموز.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1954.20 دولار للأوقية.

وقال مايكل هيوسون رئيس تحليلات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في المملكة المتحدة “آفاق الذهب إيجابية” مشيرا إلى ضغوط تفرضها الضبابية على الدولار.

وأضاف “يمكن أن يصبح الأمر فوضويا…من المرجح أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أكثر نزوعا للتدخل نتيجة لذلك، بسبب أن السياسيين منشغلون للغاية بالنزاع، والدولار سيواصل الهبوط”.

ويقبع الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين، مما يزيد جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

ويقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن أكثر من الفوز بينما يقول الرئيس دونالد ترامب إن الانتخابات “تُسرق” منه، حتي في الوقت الذي ما زال يجري فيه إحصاء الأصوات في ولايات مهمة.

ويرى محللون أن احتمالات تقديم حزمة تحفيز فورية تتبدد بسبب كونجرس منقسم، مما يقود توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يحتاج لسد الفجوة.

وساعدت أسعار فائدة قرب الصفر في ظل إجراءات تحفيز هائلة مدفوعة بالجائحة عالميا الذهب الذي لا يدر عائدا، والذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، على أن يرتفع ما يزيد عن 28 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.5 بالمئة إلى 25.71 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 902.43 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2390.18 دولار.