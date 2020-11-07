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أبل تطلق تحديثا جديدا لمواجهة ثغرات أمنية “خطيرة”

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أبل تطلق تحديثا جديدا لمواجهة ثغرات أمنية “خطيرة”

أبل تطلق تحديثا جديدا لمواجهة ثغرات أمنية “خطيرة”
http://almnatiq.net/?p=919375
المناطق - الرياض

أصدرت شركة أبل تحديثا جديا لنظام تشغيل الهواتف والأجهزة الذكية، ويشتمل الإصدار الجديد iOS 14.2 على قائمة كبيرة الإصلاحات لعدد من المشكلات، التي وصفت بأنها “خطيرة”.

ومن بين أكبر المشكلات الأمنية التي تم إصلاحها في نظام التشغيل iOS 14.2، ثلاث ثغرات أمنية تم استغلالها بالفعل من قبل قراصنة الإنترنت.

وتتعلق المشكلة الأولى بالسماح للمهاجمين بتشغيل التعليمات البرمجية عن بُعد، وقالت شركة أبل إنها كانت “على دراية بالتقارير التي تفيد بوجود استغلال لهذه المشكلة”.

والمشكلة الثانية ترتبط ببعض التطبيقات الخبيثة، التي يمكن من خلالها الدخول إلى ذاكرة الهاتف الذكي، وذكرت أبل أيضا أنها على دراية بهذا الخلل الفني.

أما المشكلة الثالثة فتتعلق بالسماح لبعض التطبيقات الضارة تنفيذ تعليمات برمجية محددة، وأشارت أبل إلى أنها أصلحت هذه المشكلة في الإصدار الجديد من iOS 14.2.

ونصحت شركة أبل مستخدمي هواتفها الذكية، وأجهزتها اللوحية، بتحديث أنظمة التشغيل، خصوصا في أجهزة آيفون وآيباد لتجنب أي اختراقات أمنية مستقبلا.

وقال أحد خبراء التكنولوجيا إن الثغرات التي أصلحتها أبل في تحديثها الجديد لنظام التشغيل لا تشكل خطورة كبيرة، خصوصا أن تفعيل هذه الثغرات يحتاج تنزيل تطبيقات معينة للتحكم في برمجة الجهاز.

ونصحوا مستخدمي أجهزة أبل بعد الذعر، والقيام بتثبيت التطبيقات عبر متجر تطبيقات أبل لتجنب الوقوع في فخ التطبيقات الخبيثة أو الضارة.

ويأتي iOS 14 من شركة أبل مزودًا بمجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك القدرة على معرفة ما إذا كان أي تطبيق يستخدم الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بك من دون علمك.

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