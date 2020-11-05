عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الجوف تتفاعل مع أسبوع الجودة الثالث عشر

عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الجوف تتفاعل مع أسبوع الجودة الثالث عشر

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عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الجوف تتفاعل مع أسبوع الجودة الثالث عشر

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تنفذ عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الجوف مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد، تستهدف فيها أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمرشدين تحت شعار (للجودة عنوان وسلوك هو الإتقان) في المدة من 8-12 نوفمبر الجاري، وذلك تفاعلاً مع أسبوع الجودة الثالث عشر.

وأوضح عميد السنة الأولى المشتركة د. زياد الرويلي أن البرامج التدريبية تأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤيتها في التطوير المستمر لمهارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة بما يحقق أعلى مستويات التميز والجودة والإبداع وزيادة خبراتهم المعرفية والعملية، مشيراً إلى أن فعاليات اليوم الأول تتضمن محاضرتين، الأولى بعنوان (ملف المقرر) يقدمها أ. د. علاء السيوفي والثانية بعنوان (جودة الخدمات الإرشادية) يقدمها أ. حازم قواقنة، فيما تشهد فعاليات اليوم الثاني محاضرة بعنوان (مواصفات الاختبار الجيد) يقدمها د. فهد العبالي.

وأضاف د. الرويلي أن فعاليات اليوم الثالث تتضمن محاضرة بعنوان (قياس نواتج التعلم) يقدمها أ. ولاء عسكر، وأخرى بعنوان (ملف إنجاز الطالب) يقدمها د. مسعد سلامة تستهدف أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

أما فعاليات اليوم الرابع فسوف تشهد محاضرة بعنوان (قوانين ولوائح هامة) يقدمها د. علي مرسي وأخرى بعنوان (مراقبة الجودة على مستوى عضو هيئة التدريس) يقدمها أ. د. علاء السيوفي، وجميع هذه المحاضرات موجهة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والمرشدين في العمادة.

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