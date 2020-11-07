“إيفانكا ترامب”: الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا

المناطق - الرياض

أطلقت المستشارة في البيت الأبيض، إيفانكا ترامب، أمس الجمعة، أول تعليق لها بشأن الاتهامات التي يوجهها والدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وغردت ترامب عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي قائلة: “يجب احتساب كل صوت مدلى به قانونيا، كما يجب ألا يتم التصويت بشكل غير قانوني، وهذا لا ينبغي أن يكون مثيرا للجدل”.

وتابعت إيفانكا ترامب مؤكدة أن “هذا ليس بيانا حزبيا، إن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا”.

​وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ادعى في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير لصالح منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وتعهد ترامب برفع “الكثير من الدعاوى القضائية” بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.