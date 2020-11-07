احدث الأخبار

النصر يفتش عن أول نقاطه أمام القادسية
أبرز المواد
 للعامل الحق بالتمتع بإجازته في سنة استحقاقها.. والتعويض بعد انتهاء العقد
أبرز المواد
 صدور الموافقة على إسناد تشغيل قطار المشاعر للخطوط الحديدية
أبرز المواد
 “إيفانكا ترامب”: الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا
أبرز المواد
 “الأرصاد” 8 مناطق ومدن معرضة للأمطار الرعدية اليوم
أبرز المواد
 بيلوسي: لم نفز بكل المعارك.. لكن فزنا بالحرب
أبرز المواد
 مجدداً .. اليمن يدعو إلى تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”
أبرز المواد
 الصحة العالمية “قلقة” من ظهور كورونا بمزارع المنك
أبرز المواد
 بعثة برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم تصل مدينة سالوا الإسبانية
الرياضة
 عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الجوف تتفاعل مع أسبوع الجودة الثالث عشر
منطقة الجوف
 عقوبات أوروبية جديدة على 8 وزراء في النظام السوري
أبرز المواد
 أودينيزي يحرم ساسولو من صدارة “مؤقتة”
أبرز المواد
النصر يفتش عن أول نقاطه أمام القادسية

النصر يفتش عن أول نقاطه أمام القادسية

أبرز المواد
للعامل الحق بالتمتع بإجازته في سنة استحقاقها.. والتعويض بعد انتهاء العقد

للعامل الحق بالتمتع بإجازته في سنة استحقاقها.. والتعويض بعد انتهاء العقد

أبرز المواد
صدور الموافقة على إسناد تشغيل قطار المشاعر للخطوط الحديدية

صدور الموافقة على إسناد تشغيل قطار المشاعر للخطوط الحديدية

أبرز المواد
“إيفانكا ترامب”: الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا

“إيفانكا ترامب”: الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا

أبرز المواد

صدور الموافقة على إسناد تشغيل قطار المشاعر للخطوط الحديدية

صدور الموافقة على إسناد تشغيل قطار المشاعر للخطوط الحديدية
http://almnatiq.net/?p=919420
المناطق - مكة

تستعد الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” إلى الإشراف الكامل على تشغيل قطار المشاعر المقدسة، وذلك بعد صدور الموافقة على تقديم الخدمة والصيانة وجميع العمليات المرتبطة بطبيعة تشغيل القطار.
وأوضحت مصادر أن الشركة تتولى تشغيل ما يرتبط بإدارة الحشود والحراسات الأمنية وإدارة المرافق والأصول التابعة للقطار من مرافق ومعدات وأنظمة تشغيل وغير ذلك من الأصول التابعة له، سواء أكانت ثابته أم متحركة.

ومن المقرر أن تنتقل للشركة جميع الميزانيات والبرامج وما في حكمها ذات الطبيعة المالية المخصصة للجهة الحكومية المشرفة على قطار المشاعر المقدسة، لخدمة وتشغيل وصيانة القطار، والصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتكاليف الصيانة وتحسينات الأصول والترميمات وغيرها من التكاليف والمصروفات.

روابط ذات صلة

النصر يفتش عن أول نقاطه أمام القادسية

النصر يفتش عن أول نقاطه أمام القادسية
للعامل الحق بالتمتع بإجازته في سنة استحقاقها.. والتعويض بعد انتهاء العقد

للعامل الحق بالتمتع بإجازته في سنة استحقاقها.. والتعويض بعد انتهاء العقد
“إيفانكا ترامب”: الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا

“إيفانكا ترامب”: الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*