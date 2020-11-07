احدث الأخبار

النصر يفتش عن أول نقاطه أمام القادسية
أبرز المواد
 للعامل الحق بالتمتع بإجازته في سنة استحقاقها.. والتعويض بعد انتهاء العقد
أبرز المواد
 صدور الموافقة على إسناد تشغيل قطار المشاعر للخطوط الحديدية
أبرز المواد
 “إيفانكا ترامب”: الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا
أبرز المواد
 “الأرصاد” 8 مناطق ومدن معرضة للأمطار الرعدية اليوم
أبرز المواد
 بيلوسي: لم نفز بكل المعارك.. لكن فزنا بالحرب
أبرز المواد
 مجدداً .. اليمن يدعو إلى تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”
أبرز المواد
 الصحة العالمية “قلقة” من ظهور كورونا بمزارع المنك
أبرز المواد
 بعثة برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم تصل مدينة سالوا الإسبانية
الرياضة
 عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الجوف تتفاعل مع أسبوع الجودة الثالث عشر
منطقة الجوف
 عقوبات أوروبية جديدة على 8 وزراء في النظام السوري
أبرز المواد
 أودينيزي يحرم ساسولو من صدارة “مؤقتة”
أبرز المواد
النصر يفتش عن أول نقاطه أمام القادسية

النصر يفتش عن أول نقاطه أمام القادسية

أبرز المواد
للعامل الحق بالتمتع بإجازته في سنة استحقاقها.. والتعويض بعد انتهاء العقد

للعامل الحق بالتمتع بإجازته في سنة استحقاقها.. والتعويض بعد انتهاء العقد

أبرز المواد
صدور الموافقة على إسناد تشغيل قطار المشاعر للخطوط الحديدية

صدور الموافقة على إسناد تشغيل قطار المشاعر للخطوط الحديدية

أبرز المواد
“إيفانكا ترامب”: الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا

“إيفانكا ترامب”: الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا

أبرز المواد

النصر يفتش عن أول نقاطه أمام القادسية

النصر يفتش عن أول نقاطه أمام القادسية
http://almnatiq.net/?p=919425
المناطق - الرياض

يسعى فريق النصر الأول لكرة القدم لتحصيل أول نقاطه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، عندما يستضيف القادسية، السبت، ضمن المرحلة الرابعة جولة «لنلهم العالم بقمتنا».
ويأمل الضيوف في اقتناص أول انتصار، بعد 3 هزائم على التوالي، في المواجهة التي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، في ختام مباريات الأسبوع الرابع.
وفي أسوأ انطلاقة له على الإطلاق في تاريخ مشاركاته ضمن دوري المحترفين، خسر النصر لقاءاته الثلاث الأولى على صعيد المنافسة، إذ يفتش حتى مباراته مع القادسية في رابع الجولات عن أول نقطة يضيفها إلى رصيده الخالي.
ويدخل الأصفر المباراة بحذر، بعد عدد متزايد من الغيابات، حيث فقد البرازيلي بتروس ماثيوس في آخر خسائره بسبب فيروس كورونا قبل موعد اللقاء بأقل من 24 ساعة.
وعلاوة على فقدانه 9 لاعبين، وهم الأرجنتيني بيتي، والبرازيلي بيتروس، والمغربي حمدالله، وخالد الغنام، وعبدالله الخيبري، وعبدالعزيز الدوسري، ووليد عبدالله، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، فإن العاصمي يفتقد كذلك للبرتغالي فيتوريا مدربه.
ويطمع القادسية في استثمار الصعوبات التي يمر بها مضيفه، رغم غياب الكولومبي دانيلو أسبريا، ومواصلة النتائج الإيجابية، بعد تحقيق الانتصار في الجولة الماضية أمام التعاون تحت ظروف مشابهة.
وسيصبح الفريق الشرقي في المركز الثاني بتسع نقاط حال فوزه، خلف الهلال صاحب النقاط العشر في ريادة الترتيب، وهو ما سيمنحه دفعة قوية قبل فترة التوقف بسبب أيام “فيفا”.

روابط ذات صلة

للعامل الحق بالتمتع بإجازته في سنة استحقاقها.. والتعويض بعد انتهاء العقد

للعامل الحق بالتمتع بإجازته في سنة استحقاقها.. والتعويض بعد انتهاء العقد
صدور الموافقة على إسناد تشغيل قطار المشاعر للخطوط الحديدية

صدور الموافقة على إسناد تشغيل قطار المشاعر للخطوط الحديدية
“إيفانكا ترامب”: الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا

“إيفانكا ترامب”: الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس ديمقراطيتنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*