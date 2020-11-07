النصر يفتش عن أول نقاطه أمام القادسية

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يسعى فريق النصر الأول لكرة القدم لتحصيل أول نقاطه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، عندما يستضيف القادسية، السبت، ضمن المرحلة الرابعة جولة «لنلهم العالم بقمتنا».

ويأمل الضيوف في اقتناص أول انتصار، بعد 3 هزائم على التوالي، في المواجهة التي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، في ختام مباريات الأسبوع الرابع.

وفي أسوأ انطلاقة له على الإطلاق في تاريخ مشاركاته ضمن دوري المحترفين، خسر النصر لقاءاته الثلاث الأولى على صعيد المنافسة، إذ يفتش حتى مباراته مع القادسية في رابع الجولات عن أول نقطة يضيفها إلى رصيده الخالي.

ويدخل الأصفر المباراة بحذر، بعد عدد متزايد من الغيابات، حيث فقد البرازيلي بتروس ماثيوس في آخر خسائره بسبب فيروس كورونا قبل موعد اللقاء بأقل من 24 ساعة.

وعلاوة على فقدانه 9 لاعبين، وهم الأرجنتيني بيتي، والبرازيلي بيتروس، والمغربي حمدالله، وخالد الغنام، وعبدالله الخيبري، وعبدالعزيز الدوسري، ووليد عبدالله، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، فإن العاصمي يفتقد كذلك للبرتغالي فيتوريا مدربه.

ويطمع القادسية في استثمار الصعوبات التي يمر بها مضيفه، رغم غياب الكولومبي دانيلو أسبريا، ومواصلة النتائج الإيجابية، بعد تحقيق الانتصار في الجولة الماضية أمام التعاون تحت ظروف مشابهة.

وسيصبح الفريق الشرقي في المركز الثاني بتسع نقاط حال فوزه، خلف الهلال صاحب النقاط العشر في ريادة الترتيب، وهو ما سيمنحه دفعة قوية قبل فترة التوقف بسبب أيام “فيفا”.