بعد الهبوط القياسي للعملة أمام الدولار .. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي

المناطق - الرياض

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراد أويصال محافظ البنك المركزي من منصبه وعين مكانه وزير المالية السابق ناجي إقبال بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي.

وأغلقت الليرة على 8.5445 أمام الدولار بعد أن تراجعت لمستوى قياسي بلغ 8.58، وهبطت 30 في المئة أمام الدولار هذا العام.

وكان أويصال قد تولى منصبه في يوليو 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا وسط خلافات بينه وبين إردوغان حول خفض معدلات الفائدة.

ولطالما عارض أردوغان الفوائد المرتفعة، والسبت الماضي قال إنه يحارب “مثلثا شيطانيا من معدلات فائدة وأسعار صرف وتضخم”.

وتولى ناجي إقبال حقيبة المالية من عام 2015 حتى عام 2018 عندما عين رئيسا لمديرية الاستراتيجية والميزانية الرئاسية.

واستمر تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، لتسجل أكبر انخفاض لها في الأسواق للأسبوع الـ11 على التوالي، في وقت يرى فيه محللون أن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة التي نزلت إلى مستوى قياسي متدن، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد تظلان نقطتي ضعف.

وقال دوغلاس وينسلو المحلل في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن وقوع المزيد من الضغوط من العملة وتضخم في خانة العشرات وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي “سيزيد بشكل كبير فرص” زيادة أسعار الفائدة الرسمية بحلول نهاية العام.

ونزلت الليرة بما يصل إلى 1.7 بالمئة إلى مستوى قياسي متدن عند 8.56 مقابل الدولار، على الرغم من ضعف العملة الأميركية إذ ما زال يتم إحصاء الأصوات في الانتخابات الأميركية التي تشهد مقاربة شديدة.

ولم تنجح محاولات أنقرة لترويج صورة متفائلة عن وضعها الاقتصادي خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا على اقتصادها، حيث تؤكد المؤسسات الدولية والتقارير الاقتصادية أن البلد يعاني من أزمة اقتصادية حتى قبل انتشار الجائحة العالمية.