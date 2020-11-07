بايدن يقترب من لقب “سيد البيت الأبيض”.. وكلمة السر في بنسلفانيا

المناطق - الرياض

السباق نحو الرقم 270 صوتاً بالمجمع الانتخابي لحسم معركة الرئاسة قد يكون قاب قوسين أو أدنى من خط النهاية، فيما الصراع على بنسلفانيا لا يزال مستمرا مع تقدم بفارق بسيط لصالح جو بايدن.

يأتي ذلك فيما أفاد مركز إديسون للأبحاث باتساع تقدم بايدن في ولاية جورجيا الحاسمة إلى 7248 صوتا والفرز مستمر.

النتيجة لم تحسم حتى الآن بشكل رسمي، وإن كان البيت الأبيض أقرب للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، الذي يمتلك حتى الآن 264 صوتاً في المجمع الانتخابي، بحسب بعض وسائل الإعلام الأميركية، فيما أعطته بعض وسائل الإعلام الأخرى 253 صوتاً، مقابل 214 صوتاً للمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

في آخر التطورات الخاصة بالانتخابات، دعا المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركيّة، جو بايدن، صباح السبت، الأميركيين إلى “التلاقي” من أجل التغلب على “الغضب”، في الوقت الذي يتجه فيه إلى الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض.

وشدد بايدن في كلمة مقتضبة من ديلاور على أن “الوقت حان للتلاقي”، مضيفاً “علينا أن نتغلّب على الغضب”. كما تعهد بالتصدي لجائحة كوفيد-19 منذ “اليوم الأول” له في البيت الأبيض، معرباً عن ثقته في فوز تاريخي وبأغلبية ساحقة، مؤكداً أنه في طريقه للحصول على 300 صوت انتخابي.

وفي المقابل، قال الرئيس الأميركي ترمب في سلسلة تغريدات له على موقع “تويتر” إن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ليس له حق ادعاء الفوز بكرسي الرئاسة، مشيرًا إلى أنهم بدأوا للتو الإجراءات القانونية.

كما أوضح ترمب أن كل التقدم الذي حققته يوم الاقتراع اختفى مع مرور الأيام، وأن هذا السبق الذي حققه مع النتائج التي حدثت، هو ما دفعه للإجراءات القانونية التي قد تعيد له التقدم والسبق في النتائج.

النتيجة لم تُحسم بشكل نهائي، لكن تغييرات حدثت في أصوات ولاية بنسلفانيا التي حسمت السباق في عام 2016 لصالح ترمب، ومن شأن الحصول على 20 صوتا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا جعل بايدن يحصل على أصوات كافية للفوز بالرئاسة بعد مسيرة سياسية امتدت لما يقرب من 5 عقود.

وسيفوز بايدن أيضا إذا فاز في ولايتين من الولايات الثلاث الأخرى الرئيسية: جورجيا وأريزونا ونيفادا. أما ولاية نورث كارولاينا فهي محسومة لصالح ترمب.

وفي الوقت الذي يحصي فيه المسؤولون طوفانا من بطاقات الاقتراع عبر البريد تشبث بايدن بفارق ضئيل في نيفادا وأريزونا، وتغلب في وقت سابق يوم الجمعة على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا.

وفي أريزونا، تقدم بايدن بأغلبية 29,861 صوتا مع اكتمال فرز 97% من الأصوات. وفي نيفادا، تقدم بأغلبية 22,657 صوتا مع اكتمال فرز 93%.

وفي جورجيا، تقدم بايدن بـ 7248 صوتاً مع اكتمال فرز 98% من الأصوات، بينما تقدم في ولاية بنسلفانيا بأغلبية 27,130 صوتا مع اكتمال فرز 96% من الأصوات.

وقال بايدن إن مطالب ترمب بوقف إحصاء الأصوات لن تنجح.