احدث الأخبار

المرور : وجود المخالفات على مالك المركبة لا يمنع نقل ملكيتها
أبرز المواد
 نادي أبها لذوي الإعاقة الأول في بطولة المملكة لكرة الطاولة
منطقة عسير
 أمانة الشرقية تنفذ 449 جولة رقابية وترصد 8 مخالفات
المنطقة الشرقية
 المملكة رئيساً لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) حتى نهاية 2021
أبرز المواد
 صراع آخر يخوضه ترمب مع عصفوره الأزرق المفضل
دولي
 غدا .. أمير الرياض يفتتح المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع “تخيل المستقبل”
أبرز المواد
 لماذا يستغرق فرز الأصوات وقتا طويلا بهذه الولاية الحاسمة؟
أبرز المواد
 بايدن يقترب من لقب “سيد البيت الأبيض”.. وكلمة السر في بنسلفانيا
أبرز المواد
 بعد الهبوط القياسي للعملة أمام الدولار .. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي
أبرز المواد
 داود أوغلو: انتشر الفساد في كل مكان بسبب أردوغان.. الاقتصاد يغوص في أزمة عميقة
أبرز المواد
 روسيا تسجل 20396 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 أكثر من 80000 بلاغ لإدارة العمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام
أبرز المواد
المرور : وجود المخالفات على مالك المركبة لا يمنع نقل ملكيتها

المرور : وجود المخالفات على مالك المركبة لا يمنع نقل ملكيتها

أبرز المواد
نادي أبها لذوي الإعاقة الأول في بطولة المملكة لكرة الطاولة

نادي أبها لذوي الإعاقة الأول في بطولة المملكة لكرة الطاولة

منطقة عسير
أمانة الشرقية تنفذ 449 جولة رقابية وترصد 8 مخالفات

أمانة الشرقية تنفذ 449 جولة رقابية وترصد 8 مخالفات

المنطقة الشرقية
المملكة رئيساً لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) حتى نهاية 2021

المملكة رئيساً لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) حتى نهاية 2021

أبرز المواد

صراع آخر يخوضه ترمب مع عصفوره الأزرق المفضل

صراع آخر يخوضه ترمب مع عصفوره الأزرق المفضل
http://almnatiq.net/?p=919456
المناطق - الرياض

“تويتر” والرئيس الأميركي مجدداً.. فمع احتدام التنافس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، جولة جديدة من تبادل الاتهامات بين “تويتر” والرئيس دونالد ترمب.

وليس المشهد الانتخابي الأميركي فقط هو محور اهتمام العالم هذه الأيام، فللصراع بين “تويتر” والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، جمهور ومتابعون وفصول ليست بجديدة.

فخلال الـ24 ساعة الماضية، حذر “تويتر” من 5 تغريدات للرئيس الأميركي ترمب، معتبراً أنها مضللة أو متنازع عليها.

ترمب غرّد انتصاراً في ولاية بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا قبل صدور النتائج فيها، فسارعت المنصة الشهيرة إلى تقييد الوصول إلى هذه التغريدات عبر إضافة تعليق يأخذ القارئ إلى موقع النتائج الرسمي.

استعجال ترمب في إعلان النتائج الانتخابية خطوة لم يرتكبها منافسه جو بايدن، المتهم بتلقي الدعم المعنوي من “تويتر”.

وكان “تويتر” قد دخل في تحد مع تغريدات ترمب في شهر مايو الماضي، واختلف معه مرارا وتكرارا منذ ذلك الحين.

عطّل الموقع المفضل عند الرئيس الأميركي تغريداته أو منع التعليق عليها عدة مرات، بسبب شكاوى تتعلق بحقوق النشر أو انتهاكات لسياسة المنصة المتعلقة بالتهديد بالعنف.

كما أزال صورة غرّد بها الرئيس ترمب في 30 يونيو، بسبب شكوى من صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times، زعمت فيها أن الصورة تعود ملكيتها لمصور يعمل لديها.

ووضع “تويتر” تغريدة من الرئيس ترمب خلف علامة تحذيرية في أواخر شهر مايو على خلفية الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد.

وبانتظار الإعلان الرسمي عن النتائج من المرجح أن يتفاقم هذا الصراع في الأيام المقبلة، خاصة أن بوادر المواجهة في المحاكم بدأت تلوح في الأفق.

روابط ذات صلة

لماذا يستغرق فرز الأصوات وقتا طويلا بهذه الولاية الحاسمة؟

لماذا يستغرق فرز الأصوات وقتا طويلا بهذه الولاية الحاسمة؟
بايدن يقترب من لقب “سيد البيت الأبيض”.. وكلمة السر في بنسلفانيا

بايدن يقترب من لقب “سيد البيت الأبيض”.. وكلمة السر في بنسلفانيا
بعد الهبوط القياسي للعملة أمام الدولار .. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي

بعد الهبوط القياسي للعملة أمام الدولار .. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*