غدا .. أمير الرياض يفتتح المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع “تخيل المستقبل”

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يفتتح أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم غد الأحد 8 نوفمبر 2020، فعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع “تخيل المستقبل” الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، والأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين، والذي يقام ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويأتي المؤتمر الذي وجه المقام السامي بإقامته كل عامين انطلاقًا من الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” منذ تأسيسها قبل 20 عامًا، ويقدم بطريقة مبتكرة تدمج بين الحضور الفعلي والمحاضرات عن بُعد، بمشاركة شخصيات محلية وعربية وعالمية.

وأوضح معالي الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الأمين العام لمؤسسة “موهبة” أن “المؤتمر رسالة من المملكة العربية السعودية للعالم، وفيه استشراف للمستقبل، وتعزيز للريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم الافتراضي وتوظيفه بكفاءة”.

وبين معاليه أن المؤتمر يستشرف مستقبل الواقع الافتراضي وأثره على التنمية البشرية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات فاعلة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة والمبتكرة لمواجهة المستجدات والتحديات العالمية.

وأكد أمين عام “موهبة” أن المؤتمر سيكون منصة عالمية للتواصل الافتراضي، تجمع المختصين والمهتمين والقادة وصانعي السياسات، لدعم وتمكين الشباب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وسيتم استقطاب متحدثين عالميين ومحليين للتحدث بالمؤتمر، كما سيتم إعلان العديد من المبادرات الإقليمية والعالمية في رعاية الموهوبين، مشيرا إلى أنه سيقدم من خلاله مسيرة المملكة خلال عشرين عامًا من رعاية الموهوبين، بوصفها نموذجًا للتجارب الرائدة على مستوى العالم من خلال “موهبة”.

ويشارك في المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع 17 متحدثا ومشاركا من الخبراء والمهتمين بالموهبة من الداخل والخارج، حيث يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي تحمل عنوان: “تخيل المستقبل.. تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة”، كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وزير الطاقة، ومعالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” السيدة هنريتا فور.

ويشارك في المؤتمر عالم الفيزياء المتخصص في نظرية الحقل الوتري والمهتم بعلم المستقبليات البروفيسور ميتشو كاكو، وعالم الفيزياء الفلكية ومقدم البرامج العلمية التلفزيونية نيل ديجراس تايسون، كما يشارك عالم المستقبليات والمؤلف المتخصص في النقاش بين الإنسان والتكنولوجيا جيرد ليونهارد.

ويشارك الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” المهندس نظمي النصر، وأنتوني سالتيكو نائب رئيس التعليم العالمي في شركة مايكروسوفت، إلى جانب هونج إنج كوه كبير علماء الصناعات الحكومية العالمية في شركة هواوي تكنولوجي، في جلسة “العالم الرقمي كيف سيغير هوية المستقبل”.

ويشارك المؤسس المشارك لتطبيق سكايب ورئيس مجلس إدارة icloud سابقا جوناس كيلبيرج، بحضور مؤسس نظام سيري على هواتف أبل وكبير مهندسي أبل العاملين على أيفون سابقا أدم تشير، إلى جانب نائب رئيس المجلس الاستشاري للمشاريع الإبداعية في كاليفورنيا والمؤسس المشارك في Tract Learning المختص في تعليم الأطفال من عمر 8 سنوات إستير وجسكي، بحضور كبير العلماء السابق في أمازون وعضو المجلس الرقمي الألماني اندريس ويجند في جلسة “مستقبل الابتكار وريادة الأعمال”.

وفي جلسة “الرؤى العالمية.. كيف تشكل مستقبل البشرية” يشارك كل من المدير السابق للرابطة الوطنية للأطفال الموهوبين في الولايات المتحدة سالي كريسل، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي للقدرة العالية ليان هوغفين، بحضور مدير المركز الوطني الماليزي لتعليم الموهوبين نورية محمد شيخ.

ويتناول المؤتمر عدة محاور، أبرزها: “رعاية الموهوبين في المملكة نموذج للتجارب الرائدة على مستوى العالم”، و”موهبة.. مسيرة عشرين عاماً”، و”تأسيس العالم الافتراضي من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين”، و”مستقبل العلوم والتقنية ورعاية الموهوبين والمبدعين في ظل الواقع الافتراضي”، و”العالم الافتراضي في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية”، و”أبرز الممارسات العالمية في تنمية الطاقات الشابة للموهوبين والمبدعين والمبتكرين”، و”الاستثمار في رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين وتأثيراته على المجتمعات”، و”التبادل المعرفي الافتراضي بين الموهوبين والمبدعين والمبتكرين والمختصين والمهتمين بهم من كل أنحاء العالم”.

وستقدم المملكة على منصة المؤتمر نماذج ناجحة عالمية من أبنائها الموهوبين طلاب وطالبات “موهبة”، الذين قررت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” أن يتولوا إدارة جلسات النقاش التي سيشارك فيها أسماء عالمية وعلمية بارزة في مختلف المجالات، التي ستتحدث إلى العالم في مجال استشراف العلوم، والواقع الافتراضي، والذكاء الصناعي والتعامل مع التحديات الدولية وتحقيق الاستدامة التنموية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع “تخيل المستقبل”، سيتم بثه خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر:

https://mawhiba.sa/gcgc وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي كافة الخاصة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

يشار إلى أن “موهبة” تعد المؤسسة الأولى عالميا في مجال رعاية واكتشاف الموهوبين؛ حيث تجاوز عدد المستفيدين منها 161 ألف طالب وطالبة، وحققت في السنوات العشر الأخيرة نجاحات دولية غير مسبوقة على صعيد الفوز بجوائز عالمية لطلبتها، بلغت 396 جائزة دولية في مختلف المسابقات العالمية.