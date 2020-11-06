أمانة الشرقية تنفذ 449 جولة رقابية وترصد 8 مخالفات

الدمام - المناطق

أسفرت 449 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الجمعة 20/3/1442هـ، عن رصد 8 مخالفات، تضمّنت (4) مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (4) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و (3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

في حين تم رفع 7235 طن من النفايات، وإزالة 3248 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9250 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما تم غسل وتطهير وتعقيم (702) موقعاً، بمشاركة (435) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام (141975) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

يأتي ذلك ضمن أعمال الأمانة اليومية لمتابعة تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومدى تطبيق خطة الأمانة وتفعيلها، وحصر ما يتم إنجازه يوميا.

هذا وتستقبل الأمانة عبر رقم البلاغات 940 البلاغات الواردة التي يتم مباشرتها والبت بما فيها، وتهيب بضرورة التعاون معها في الإبلاغ عن مخالفات بهدف تصحيحها لبيئة آمنة وصحية لسلامة المجتمع.