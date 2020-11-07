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المرور : وجود المخالفات على مالك المركبة لا يمنع نقل ملكيتها

المرور : وجود المخالفات على مالك المركبة لا يمنع نقل ملكيتها
http://almnatiq.net/?p=919467
المناطق - متابعات

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه عند الرغبة بنقل ملكية المركبة إلى شخص آخر، فإنه يشترط سريان الاستمارة والفحص الفني.

وأضاف «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، كما أن من شروط إتمام ذلك خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية.

يذكر أن «المرور السعودي» قد أتاح إمكانية مبايعة المركبات إلكترونيا عبر منصة «أبشر» من خلال عدة خطوات آمنة تتمثل في: تسجيل الدخول في «أبشر»، ثم اختيار «خدمات المركبات»، ثم اختيار «مبايعة المركبات»، ثم اتباع الخطوات الظاهرة.

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