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تعقيم المسجد الحرام بحوالي (4500) لتر يومياً

تعقيم المسجد الحرام بحوالي (4500) لتر يومياً

منطقة مكة المكرمة
التعليم‬⁩ تدرب المعلمين على أدوات القياس والتقويم الإلكتروني في “منصة مدرستي”

التعليم‬⁩ تدرب المعلمين على أدوات القياس والتقويم الإلكتروني في “منصة مدرستي”

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جمعية “بنون” بالبكيرية توزع أجهزة لوحية على مستفيديها

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التعليم‬⁩ تدرب المعلمين على أدوات القياس والتقويم الإلكتروني في “منصة مدرستي”

التعليم‬⁩ تدرب المعلمين على أدوات القياس والتقويم الإلكتروني في “منصة مدرستي”
http://almnatiq.net/?p=919483
المناطق - متابعات

يعتزم المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي التابع لوزارة التعليم تنفيذ خطة التدريب على أدوات القياس والتقويم الإلكتروني للعام الدراسي 1442هـ، وذلك لتحسين الممارسات التعليمية والتقويمية ونواتج التعلّم.
وتتمثل آلية التنفيذ في اختيار وتأهيل مجموعة من المدربين المركزيين، بالإضافة إلى ما لا يقل عن معلم ومعلمة من كل مدرسة، ليكونا مدربين مدرسيين للإسهام في نقل المهارات والمعارف المستهدفة في هذا المشروع إلى بيئة العمل ولزملائهما داخل المدرسة.
وتشمل خطة التدريب كافة أدوات القياس والتقويم عن بُعد، التي نص عليها دليل التعليم الإلكتروني، وتتمثل في (مكونات القياس والتقويم في منصة مدرستي، وأدوات وحزم مايكروسوفت).
ويهدف المشروع إلى الإسهام في تحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية في مجال التحوّل الرقمي، من خلال توظيف عمليات التطوير المهني لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل للتقنية في العملية التعليمية عن بُعد.
من جانبه، وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي قطاعات الوزارة وإدارات التعليم لتنفيذ الإطار التنظيمي لخطة التدريب على أدوات القياس والتقويم الإلكترونية، باعتبارها تشكل دوراً رئيساً في توجيه العملية التعليمية وتسهم بشكل فاعل في تحسين نواتج التعلم.
وأوضح أن الوزارة وفرت أدوات القياس والتقويم الإلكترونية اللازمة؛ لتنفيذ عمليات التقييم وقياس التحصيل الدراسي للمعلم والمعلمة، وذلك في ظل التحوّل إلى نموذج التعليم عن بُعد.

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