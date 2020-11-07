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أمانة الشرقية: إدارة الأسواق تضبط ٢٢ طن من الطماطم الفاسد في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

أمانة الشرقية: إدارة الأسواق تضبط ٢٢ طن من الطماطم الفاسد في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام
http://almnatiq.net/?p=919499
المناطق - الدمام

تمكنت فرق الإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقة الشرقية من ضبط ٢٢ طن من الطماطم الفاسدة في سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام معدة للفرز والبيع.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن يقظة المراقبين بالإدارة العامة للأسواق ساهمت في ضبط أكثر من ٢٢ طن من الطماطم الفاسدة معدة للفرز، ومن ثم عرضه للبيع، ذلك في إحدى الشاحنات بسوق الخضار المركزي بـالدمام، لافتا الى أنه تمت مصادرتها على الفور واتخاذ الإجراءات حيال الإتلاف وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المتسبب.

ولفت الى أن أمانة المنطقة الشرقية رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ضمن أعمالها للحد من انتشار‎ فيروس كورونا، والوقوف على التزام تلك الأسواق بالتنظيمات الاحترازية، لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، مشيرا الى أن هذه الجولات والاجراءات تأتي ضمن جهود الأمانة لتعزيز وتكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية.

وأبان بأن هذه الجولات التفتيشية تأتي استمراراً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

وشدد الصفيان على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، حيث تم استدعاء مالك الشحنة والشركة الموردة وتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، واحالة العمالة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، داعيا جميع المواطنين الإبلاغ عن المخالفات البلدية حال رصدها من خلال مركز ٩٤٠ ..

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