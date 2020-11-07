صحة بيشة : إستخراج قفاز جراحي من أمعاء طفل ( تـَوحـد) يبلغ من العمر ٩ سنوات بمستشفى الولادة والاطفال

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إستقبل قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ويعاني من التوحد وكان لديه إستفراغ وإمساك لعدّة أيام. وبعد إجراء الفحوصات العاجلة، تبين وجـود إنسداد في الأمعاء تـم على اثـرها تحضير الـطفل لعملية عاجلة(طارئة)،، وتم إستخراجهُ بعمليةٍ جراحية تكللت بالنجاح .

الجدير بالذكر أن مثل هذه الحالات قد لايتم تشخيصها بسهولة وذلك نظراً لحالة (التوحد )لدى الطفل وعدم ملاحظة الأهل للطفل عند إبتلاع الاجسام الغريبة .

وبفضل من الله تماثـل الطفل للشفاء وخرج من المستشفى ولله الحمد .

وتكون الفريق الطبي من: الدكتور عبدالرحمن المعاوي استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال،. د.جون، د. حميد من التخدير، د. شفيق من الأشعة .