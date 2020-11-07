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أمير القصيم يثمن حصول التجمع الصحي بالمنطقة على جائزة “أداء الصحة كأفضل مشروع تحسين أداء لمسار مستشفى الصحة النفسية العام

أمير القصيم يثمن حصول التجمع الصحي بالمنطقة على جائزة “أداء الصحة كأفضل مشروع تحسين أداء لمسار مستشفى الصحة النفسية العام

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أمير القصيم يثمن حصول التجمع الصحي بالمنطقة على جائزة “أداء الصحة كأفضل مشروع تحسين أداء لمسار مستشفى الصحة النفسية العام

أمير القصيم يثمن حصول التجمع الصحي بالمنطقة على جائزة “أداء الصحة كأفضل مشروع تحسين أداء لمسار مستشفى الصحة النفسية العام
http://almnatiq.net/?p=919514
المناطق - بريدة

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , حصول التجمع الصحي بمنطقة القصيم على جائزة أداء الصحة , كأفضل مشروع تحسين أداء مسار مستشفيات الصحة النفسية لعام 2019م.

جاء ذلك خلال خطاب بعثه للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع , بعد حصول التجمع على الجائزة واستيفائه مستشفى الصحة النفسية بالمنطقة المعايير والمتطلبات للحصول عليها.

وقال سموه : إن هذا الإنجاز يأتي بعد توفيق الله سبحانه إلى ما توليه هذه البلاد المباركة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, من دعم واهتمام وعناية للقطاع الصحي, وأثمن لكافة الزملاء والزميلات رئيس ومنسوبي التجمع الصحي بالمنطقة هذا الإنجاز, والذي يأتي ضمن سلسلة منجزات طبية وعلمية تحققت ـ ولله الحمد ـ على الصعيدين الإقليمي والدولي لمشاركات مكونات التجمع الصحي في المؤتمرات العلمية التخصصية للمضي قدماً نحو الريادة والتميز والوصول بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات ـ بإذن الله ـ, وأسأل الله أن يبارك بالجهود ويوفق الجميع لكل خير.

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