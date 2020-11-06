شاطئ الشقيق وجهة الزوار ومقصد المتنزهين الباحثين عن الدفء

الشقيق - فضة عطيف

بدأ الزوار والمتنزهين بالتوافد على شاطئ مركز الشقيق خلال هذه الأيام بأعدادٍ كبيرة مما يؤكد أهمية شاطئ الشقيق بوصفه متنزهاً للأهالي والزائرين للمنطقة.

ويبرز شاطئ الشقيق كواحد من أفضل المواقع السياحية لما يتمتع به من جماله الطبيعي، حيث يشهد الشاطئ زيارة أعداد كبيرة خلال الإجازة الأسبوعية وتتضاعف الأعداد مع الإجازات الرسمية.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف أن البلدية قامت بأعمال الصيانة وتهيئة الكورنيش الشمالي والجنوبي لاستقبال المتنزهين ولا زالت مستمرةً في عملها على صيانة ونظافة الشاطئ والمرافق العامة وذلك لتقديم أفضل وأرقى الخدمات.

وبيّن عطيف أن البلدية طرحت ٨٠ فرصة استثمارية لمواقع متعددة في منصة فرص لافتا إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة يأتي انطلاقا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ ودعت بلدية الشقيق الجميع إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا حرصاً على سلامة المتنزهين من المواطنين والمقيمين.