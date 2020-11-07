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شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص استولوا على مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي

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شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص استولوا على مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي

شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص استولوا على مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي
http://almnatiq.net/?p=919523
المناطق - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المدن والمحافظات، بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبلغ أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين، وقد تم القبض عليهم ( ثلاثة مواطنين ، جميعهم في العقد الثالث من العمر) ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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