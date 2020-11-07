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الأهلي ينهض بـ«رباعية العين»

الأهلي ينهض بـ«رباعية العين»
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المناطق - متابعات

استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 4-3 على مضيفه العين، السبت، ضمن الأسبوع الرابع «جولة لنلهم العالم بقمتنا»، في المباراة التي أقيمت بالباحة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، بعد الفوز في 3 مباريات والخسارة في لقاء واحد، فيما لم يتمكن العين في مبارياته الأربع من إضافة أي نقطة، متجمداً في المركز الأخير دون نقاط إثر 4 هزائم متتالية.
دخل الألماني مايكل سكيبه، مدرب العين، بخطة 4-2-3-1، مع أمين بخاري في المرمى، وبالدفاع كل من سيف حسين، ناهيري، الحربي، والشريمي. وفي الوسط ثنائية تايدر وبراداريتش، أمامهما الثلاثي فؤاد، خوانبي، وموتاري، وبالمقدمة جيترسون.
فيما راهن الصربي فلادان على رسم 4-2-3-1 كالعادة، بتواجد المسيليم في المرمى، والرباعي تارمين، هوساوي، الخبراني، وليما بالدفاع. وفي المنتصف ثنائية نوح الموسى وفيجسا، أمامهما فتوحي، أوسو، ميتريتا، خلف رأس الحربة عمر السومة.
بدأت المباراة بدون مقدمات، من خلال لعب هجومي من الطرفين، مع أخطاء دفاعية واضحة واندفاع غير مبرر من الجانبين، لذلك سجل عمر السومة من ركلة جزاء، بعد احتساب مخالفة ضد ناهيري مدافع العين نتيجة عرقلة صامويل أوسو، قبل أن يضيف السوري الهدف الثاني بعد استغلاله عرضية ليما على اليسار.
وعاد العين سريعاً عن طريق ركلة جزاء أيضاً ترجمها سفير تايدر في الشباك، بعد مخالفة ارتكبها معتز هوساوي ضد موتاري، لكن نجح السومة فيما بعد في تسجيل أول هاتريك هذا الموسم بالدوري، ليسدد كرة قوية لا تصد بعد استغلاله تمريرة زميله ميتريتا.
ورغم توقع الكثيرين بأن الشوط الأول ذاهب في صالح الأهلي، عادل العين الكفة في آخر دقيقتين قبل الاستراحة، عن طريق رأسية حسن الحربي بعد ركنية خوانبي، الفنزويلي الذي عاد من جديد ليصنع الهدف الثالث لومتاري، بعد مرتدة خاطفة أعادت المباراة إلى التعادل قبل الذهاب إلى استراحة ما بين الشوطين.
استمر الحال على ما هو عليه في الشوط الثاني، حيث واصل الفريقان اللعب الهجومي من أجل حصد الثلاث نقاط، لينجح الأهلي في استعادة التقدم من جديد، عن طريق صامويل أوسو بعد تمريرة مميزة من ميتريتا.
وحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، بإشراك كل من ربيع سفياني، عمر السحيمي، وفيصل الجمعان، لكن افتقد الفريق إلى اللمسة الأخيرة، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز الأهلي.
الجدير بالذكر أن فريق العين سيواجه بالجولة الخامسة ضمك في المحالة، يوم 23 نوفمبر الجاري، بينما يواجه الأهلي فريق الشباب على أرضية ملعب الجوهرة، في اليوم ذاته.

 

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