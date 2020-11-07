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سولشاير ينتقد بعنف جدول مباريات الدوري الإنجليزي

سولشاير ينتقد بعنف جدول مباريات الدوري الإنجليزي
http://almnatiq.net/?p=919542
المناطق_الرياض

انتقد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد جدول مباريات ناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز 3-1 على إيفرتون اليوم السبت.

وعاد يونايتد من اللعب في إسطنبول بدوري أبطال أوروبا صباح يوم الخميس لكن اضطر للعب في وقت مبكر من يوم السبت خارج أرضه في ملعب جوديسون بارك.

وقال سولشاير بعد خوض أولى مباريات يوم السبت “لقد حاولوا إسقاطنا. وقت انطلاق المباراة حاول إسقاطنا. كنا في تركيا وخضنا العديد من المباريات هذا الموسم وعدنا صباح الخميس وكان يجب علينا أن نلعب وقت الظهيرة من يوم السبت. هذه فوضى تامة”.

وأضاف “يستحق اللاعبون ما هو أفضل من ذلك. لوك شو أصيب بسبب ذلك. إنه أصيب في عضلات الفخذ الخلفية وربما يغيب طويلا، وماركوس راشفورد ربما يعاني أيضا”.

وتابع “لقد حاولت السلطات إسقاطنا فمن المسؤول عن ذلك؟ لدينا الكثير من المعاناة. يعاني اللاعبون هذا الموسم، وفي ظل هذه الفترة والوباء، في الجانب البدني.. دعونا نلعب يوم الأحد، خاصة مع وجود توقف دولي بعد ذلك، هذه مزحة”.

وسيلعب ليفربول مع مانشستر سيتي في وقت متأخر من يوم الأحد رغم أنها خاضا مباراتين في دوري أبطال أوروبا مساء يوم الثلاثاء.

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