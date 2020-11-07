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استمرار أعمال البناء بمخطط “درة العيون” في القصيم

استمرار أعمال البناء بمخطط “درة العيون” في القصيم

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استمرار أعمال البناء بمخطط “درة العيون” في القصيم

استمرار أعمال البناء بمخطط “درة العيون” في القصيم
http://almnatiq.net/?p=919543
المناطق_بريدة

يشهد مخطط “درة العيون” السكني الواقع بمحافظة عيون الجواء، استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، وأسهم الموقع المُميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه ما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.

ويقع مُخطط “درة العيون” وسط محافظة عيون الجواء على طريقي الملك عبدالعزيز والملك سلمان، ويعتبر الطريقين الشريان الرئيسي للمحافظة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط نحو 1.5مليون متراً مربعاً، ويُوفّر 1211 أرض سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض، ويُعد نموذجاً مثالياً للمخططات السكنية المُتكاملة، لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وكان برنامج “سكني” أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهيل إجراءات المواطنين المُستحقين وتوفير مزيداً من الخدمات الإلكترونية مثل اختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين عبر منصة “سكني “.

ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 –

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