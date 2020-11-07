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بايدن على تويتر: تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة

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بايدن على تويتر: تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة
http://almnatiq.net/?p=919544
المناطق_وكالات

غرد المرشح الديمقراطي الذي أعلنت وسائل أميركية فوزه بالرئاسة الأميركية، جو بايدن، السبت، على “تويتر” قائلا: “تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة”

وفاز بايدن بالانتخابات الأميركية على دونالد ترمب، السبت، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام اميركية، في انتصار يأتي بعدما انتزع المرشح الديموقراطي عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري فاز فيها في 2016.

وأعلنت كل من “سي إن إن” و”إن بي سي نيوز” و”سي بي إس نيوز” أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالحه، بعدما جمع 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.

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