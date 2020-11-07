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وسائل إعلام أمريكية: بايدن رئيساً للولايات المتحدة

وسائل إعلام أمريكية: بايدن رئيساً للولايات المتحدة

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وسائل إعلام أمريكية: بايدن رئيساً للولايات المتحدة

وسائل إعلام أمريكية: بايدن رئيساً للولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=919545
المناطق_وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، تسمية المرشح الديمقراطي جو باين رئيسا للولايات المتحدة، بحسب ما أفادت شبكة سي إن إن. وأكدت أنه حصل على أصوات ولايتي نيفادا وبنسلفانيا، ليتجاوز بذلك الرقم السحري (270 صوتاً) بالمجمع الانتخابي لحسم معركة الرئاسة.

وكانت وسائل إعلام أكدت أن بايدن متقدم بنقطة واحدة على ترمب في جورجيا و4 نقاط في بنسلفانيا.كما أفاد مركز إديسون للأبحاث باتساع تقدم بايدن في ولاية جورجيا الحاسمة إلى 7248 صوتاً مع تواصل الفرز.

وفي تطور جديد، أعلنت ولاية أريزونا أن «12,000بطاقة اقتراع بانتظار الفرز، وبايدن متقدم بـ 28,000».

ورغم أن النتيجة لم تحسم حتى الآن بشكل رسمي، إلا أن البيت الأبيض أقرب للمرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يمتلك حتى الآن 264 صوتاً في المجمع الانتخابي.

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