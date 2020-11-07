أمانة ملتقى مكة الثقافي تعلن عن استقبال 411 مبادرة

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أعلنت أمانة ملتقى مكة الثقافي عن بدء تحكيم أكثر من 411 مبادرة قدمتها جهات حكومية وأهلية وفردية عدة بمحافظات منطقة مكة المكرمة، جميعها تُعزز موضوع الملتقى في دورته الخامسة “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟.

وأوضحت أمانة الملتقى أن بدء تحكيم المبادرات يأتي بعد أن رفعت الجهات مبادراتها على الموقع الرسمي للملتقى فيما يستمر استقبال مبادرات الأفراد حتى الخامس والعشرين من ربيع الأول الحالي.

وأشارت الأمانة إلى أن تحكيم وتقييم المبادرات يعتمد على عدّة معايير هي وضوح فكرة المبادرة، ومؤشرات التميز والإبداع والاستدامة ، بالإضافة إلى منهجية المبادرة وإمكانية التنفيذ والنتائج التي تلامس الأثر المتوقع، لافتة إلى أن أعمال التحكيم يتولاها أعضاء من هيئة التدريس بجامعات منطقة مكة المكرمة.

وأضافت: تحمل المبادرات أفكارًا إبداعية تتماشى مع المعايير المطلوبة في استخدام تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية لخدمة الأفراد والقطاعات المختلفة، والأساليب المثلى لتسخير البرامج الحاسوبية في تطبيق وتحويل الأفكار إلى واقع يمكن الاستفادة منه في شتى المجالات”.

وأبانت الأمانة إلى أن الملتقى عقد دورات تدريبية تقنية عن بعد استفاد منها قرابة 6 آلاف متدرب ومتدربة من أبناء المنطقة